Běhá sama. Není to sice tak záživné jako v tréninkové skupince nebo přímo proti soupeřům a soupeřkám při závodě, ale jako až tak velké omezení to necítí. Je totiž ve všem optimistka a dívá se na svět z jeho příjemnější stránky. Taková je i v době koronavirové krize krosová běžkyně Martina Sihelská ze Stříbra.

Martina Sihelská běžela i jako trasérka nevidomého Radka Baštáře při Nočním běhu pro Světlušku v Plzni. | Foto: archiv Tachovského deníku.

Nestěžuje si ani na to, že by měla běhat s rouškou. „Pro mne jako alergičku je to ještě složitější než pro zcela zdravé běžce. Hůře se mi s rouškou dýchá, ale běhám s ní a sundávám si ji jenom na opravdu pustých místech, kde vím, že nikoho nepotkám,“ říká smířeně.