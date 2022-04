Na start se postavili i jezdci z Tachovska. Dařilo se kladrubskému Václavu Nedvědovi, který ve třídě MMČR E3 dojel v sobotu na druhé a v neděli na třetí pozici, čímž se svým startovním číslem 127 obsadil celkově druhé místo v průběžném pořadí. „V sobotu se mi jelo dobře, v neděli jsem se trápil. V sobotním závodě to bylo doleu potoka opravdu brutální. V neděli byla tato část trati zrušena, což jsem přivítal, a myslím, že i další jezdci. Celkově byla trať rychlá, plná hlubokých nepříjemných kolejí. Za celkovou druhou pozici jsem rád,“ zhodnotil závod Nedvěd.

Začátek sezony bohužel nevyšel dle představ Jiřímu Koukolíkovi z Vrbice u Stříbra. Operované koleno ho stále zlobí a nedovoluje mu jet naplno. V sobotním závodě dojel ve třídě Veterán 40 na šesté pozici, do nedělního závodu nakonec nenastoupil. „Jsem zklamaný, ale otokem a bolestí jsem limitován, a když to nejde, tak to nejde,“ prohlásil smutně závodník, který v uplynulém roce skončil v seriálu v celkovém pořadí na krásné čtvrté pozici. Ač závodit v neděli nemohl, fandit svému kamarádovi Vášovi dorazil.

Třídě E2 kraloval po oba dva dny Kryštof Kouble, který v Úterý nenašel konkurenci.

