Ale odchovanec pražské Dukly zatím září v dresu Talent týmu Plzeňského kraje, kde kroutí už čtvrtou sezonu. A sní s ním o další medaili.

Dane, když se ohlédnete za utkáním s Jičínem. Byl to ideální soupeř na rozjezd druhé části extraligy?

Já bych o žádném soupeři neřekl, že byl ideální. My jsme se chtěli soustředit hlavně na sebe, abychom podali optimální výkon a to věřím, že se nám až na nějaké fáze povedlo.

Celý zápas jste měli jasně ve své moci, bylo to důležité pro klidný zisk bodů?

Začátek je vždycky důležitý, udá to ráz celému utkání. A nám se dneska povedl, zápas jsme kontrolovali.

Vám osobně se dařilo střelecky, sedm branek je dobrý počin. Čemu to přičítáte?

Hrajeme hodně křížů na středu, to se každému soupeři špatně přebírá. A hlavně máme Stehlase (Jan Stehlík), který dokáže nahrát. (úsměv)

Další pivot Jakub Šindelář přidal čtyři góly, je to důkaz, že spolupráce funguje?Dneska to zafungovalo, jsme za to rádi.

Zatímco spoluhráči z Talentu se chystali na druhou fázi extraligy, vy jste byl většinu času s reprezentací. Přijel jste zpátky do klubu bohatší o nové zkušenosti?

Jednoznačně mně to psychicky pomohlo. Od španělského kouče národního týmu Sabateho jsem dostal také plno připomínek, v čem se musím zlepšit. Ale jsem přesvědčený, že i tohle mně pomůže, abych se posunul dál.

Na čem tedy musíte ještě podle trenéra zapracovat?

(usměje se) Je toho dost, asi bych to víc nepitval. Ale je toho opravdu hodně.

Vstup do extraligy jste po přestávce zvládli, ale teď vás čeká poměrně těžší soupeř a daleká cesta do Prešova, kde hrajete v sobotu…Jak už jsem říkal na začátku. My se musíme soustředit hlavně na sebe, neohlížet se proti komu hrajeme. I když taktiku soupeři samozřejmě lehce uzpůsobujeme.

Je hlavní úkol pro zbytek základní části extraligy vrátit se před play-off na první místo tabulky?

Nijak zásadně bych se k tomu neupínal, ať nejsme pod zbytečným tlakem. Půjdeme zápas od zápasu, chceme zlepšovat výkony. A uvidíme, třeba to vyjde.

