Futsalisté Interobalu Plzeň vyhráli i druhý zápas čtvrtfinále play-off 2023 a od postupu do semifinále je dělí jedna výhra. V pátek se série přestěhovala do Kadaně, kde má Spartak Perštejn domácí zázemí, a tam Interobal zvítězil 9:3. Ve čtvrtfinálové sérii vede 2:0. Třetí zápas se hraje ve středu 29. března od 20 hodin v městské hale na Slovanech.

Na archivním snímku 1. zápas čtvrtfinále play-off 2023 Interobal Plzeň (tmavé dresy) - Spartak Perštejn 6:4, 20. března 2023. | Foto: David Koranda

První poločas vyhrála Plzeň 3:1 po dvou gólech Caia a jednom Rešetára. Po změně stran hosté vedli 4:1, když skóroval Seidler, Perštejn snížil na 2:4, pak opět Seidler zvýšil na 5:2. Po půlhodině hry si domácí dali vlastní branku - 6:2, aby o pár minut později do té správné branky vstřelili gól na 3:6. Poslední tři branky utkání byli v režii favorita. Trefili se Holý, Caio a Vnuk - 9:3.

"Do stavu 3:0 to pro nás byl znovu pohodový zápas. Věnovali jsme soupeři gól na 1:3 a najednou ho bylo plné hřiště. Jsem rád, že jsme vyhráli a doma teď chceme potvrdit postup do semifinále,” řekl svazovému webu asistent trenéra Interobalu Plzeň Michal Štrajt.

Kapitán Spartaku Perštejn Jiří Baran litoval hlavně nevyužitých šancí. "Velká škoda. Výsledek mohl byt vyrovnanější,” tvrdil.

OBRAZEM: Interobal začal play-off vítězně. Na výhru se ovšem natrápil