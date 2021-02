Na rozdíl od populárního zpěváka Michala Davida si šestapadesátiletý stříbrský amatérský běžec Ivan David své příjmení v podobě druhého ´křestního jména´ uměle nevybral. Ale, stejně jako on, udělal hodně pro to, aby si lidé příjmení David dobře zapamatovali.

Minimálně tím, že se dlouhá léta pravidelně vyskytuje na předních příčkách výsledkových listin v amatérských běžeckých závodech na Tachovsku a často i na sousedním Domažlicku.

V loňském ´covidovém´ roce se stal pošesté celkovým vítězem seriálu Běžec Tachovska a ve své kategorii slavil triumf i v domažlickém Běžci Chodska.

V roce 2020 jste pošesté vyhrál celkové hodnocení Běžce Tachovska. Vyrovnal jste tím počet seriálových primátů Jana Flakse na druhém místě historických tabulek a přiblížil se na jediný triumf legendárnímu Karlu Ganajovi. Chtěl byste v příštích sezonách překonat tyto borce počtem primátů v Běžci Tachovska?

Cože? Pošesté? Nějak jsem to nepočítal… Běžecké závody mám rád, protože si při nich užiji více, než když se jdu jen tak sám proběhnout. Pokud startuji s vědomím, že jsem se připravil nejlépe, co podmínky a věk dovolí, a při závodu cítím, že mi to v rámci mých možností jde, pak si závod moc užívám. Sleduji soupeře, vymýšlím taktiku, adrenalin stoupá (smích). Proto závody běhám. Pořadí v seriálu Běžce Tachovska je fajn, ale nijak ho nepřeceňuji. Přijde mi navíc, že jsme my ´starci´ bodovým systémem zvýhodněni.

Od roku 2014 přerušil Vaše kralování jen Tomáš Jaša v sezoně 2018. V čem vidíte hlavní důvody vaší vítězné série?

Myslím si, že vše je o možnostech a ochotě co nejlépe natrénovat. A také o štěstí zůstat zdráv.

Jak jste spokojený se sezonou 2020, jakého výsledku si v ní nejvíce ceníte, jaký závod byl nejtěžší a jak narušovala Vaše plány koronavirová opatření?

Rok 2020 bych nazval cimrmanovsky ´Nejistá sezona´. Moc nám všem přeji, aby se již nikdy více neopakoval. Nejtěžší pro mne byla jednoznačně ´Mikulášská dvacítka´, protože to byl můj první běh po třítýdenní pauze s koronavirem…

Jakou formou a zda vůbec se podle vás povede uskutečnit vyhlášení výsledků Běžce Tachovska 2020?

Je to těžké, ale docela si dovedu představit komorní vyhlášení na stadionu po nějakém ze stříbrských běhů.

Běhání je Váš životní styl. Jak často a kudy běháte, jaké jsou vaše tréninkové kilometrové dávky a jak se udržujete ve špičkové kondici?

Obvykle běhám pětkrát v týdnu. Abych měl jistotu, že mi můj plán nic nenaruší, často natahuji budík na půl šesté ráno a běhám cestou do práce. Můžu běžet celou trasu dvacet kilometrů, případně se popovézt autobusem a běžet trasu poloviční. Další možnost je naskočit ke kolegům do auta u sjezdu z dálnice a pak je to něco mezi. Nejraději běhám dlooouhé výběhy, které u nás ale nejsou. Čerchov kamarádům z Chodska závidím…

Které závody na okrese i mimo něj máte nejraději?

Nejraději mám ´divočinu´ – to je hlavně Pístov a Přimda. No, a z běžce Chodska na domažlickém okrese velice rád běhám již zmíněný Běh na Čerchov a Haltravu.

Na sousedním Domažlicku běháte často a stal jste se v Běžci Chodska vítězem své věkové kategorie za rok 2020. Jak hodnotíte Běžce Tachovska a Běžce Chodska ve vzájemném porovnání? V čem je Běžec Tachovska lepší a naopak v čem zaostává?

Hlavní je, že v obou seriálech potkávám skvělé kamarády. Společná je rozmanitost tratí – tedy kromě dvou běhů na dráze, které si můžeme užít a já spíše protrpět (smích) pouze v Běžci Tachovska. Seriál Běžec Chodska je specifický hodnotnými cenami a často i možností příjemně se po závodě občerstvit nejrůznějšími dobrotami.

Na Domažlicku vlivem koronavirových omezení a zakázání hromadného sportování vznikl seriál Běžci Chodska sobě se sólovými starty závodníků na vytýčených trasách. Jak se Vám líbí tento seriál a jaký máte názor na současné virtuální běžecké závody a seriály? Je lepší běhat v davu se soupeři nebo v klidu sám či ve dvou?

Tak to neumím posoudit. Virtuální běžecké závody jsem nikdy neabsolvoval.

Vaše dcera Lucie také miluje běh. Jak jste spokojen s jejími výsledky? Běháte tréninkově spolu? A už Vás někdy na závodech porazila?

S dcerkou se nechodíme proběhnout příliš často, ale když už to vyjde, moc si to užijeme. Je to vždy zároveň společenská událost a poklábosíme při tom o všem možném. Lucka si dala za cíl zaběhnout dobře maraton a jak je u ní zvykem, zakousla se do toho jako buldok. Její tréninkové dávky jsou pro mě nepředstavitelné. Maraton běžela zatím jeden v čase, který považuji za skvělý. Počítám, že mne porazí hned, jakmile se sejdeme na nějakém delším a spíše rovinatém závodě. Už se na to oba těšíme. Ale můžu se zaručit, že zadarmo to Lucka mít nebude! (smích)

Jaké máte plány a cíle na sezonu 2021 v případě rozvolnění koronavirových opatření?

Plány mám stejné jako jiné roky. Kromě seriálů Běžec Tachovska a Běžec Chodska bych si rád zaběhl ještě nějaký půlmaraton. A výkonnostně mám cíl už také několik let stejný: být pouze o trochu pomalejší než rok minulý.

Termínová listina Běžce Tachovska na 2021 je poskládaná. Věříte, že to s pořádáním závodů dopadne lépe než vloni?

Tak v to pevně věřím!!!

Celkové pořadí seriálu Běžec Tachovska 2020

Celkové pořadí po 11 závodech (8 se započítává): 1. Ivan David, 2. Josef Zíka, 3. Jan Pospíšil, 4. Lukáš Kopča, 5. Jiří Trávníček, 6. Jaroslav Vlasák, 7. Silvestr Kotek, 8. Štefan Labanc , 9. Šárka Bláhová, 10. Marcela Bečvářová, 11. Patrícia Novotná, 12. Štefan Kučík, 13. Tomáš Poláček, 14. Václav Šůcha, 15. Soňa Müllerová, 16. Radek Volena, 17. František Rabada, 18. Alena Bernášková, 19. Pavla Stachová, 20. Jindřich Novotný, 21. Václav Nejedlý, 22. Tomáš Vlasák, 23. Jiří Kalista, 24. Jaroslav Kroupa, 25. Antonín Lacina, 26. Jan Flaks, 27. Romana Petrovičová, 28. Jan Lörik, 29. Tomáš Jaša, 30. Jiří Špiroch, 31. Milan Krejčí, 32. Marta Klimentová, 33. Jiří Lacina, 34. Jana Hrubá, 35. Petr Bukovjan, 36. Milan Šrámek, 37. Petr Rabada, 38. Miloš Matějka, 39. Miroslav Gabriško, 40. Martina Sihelská, 41. Jan Bíba, 42. Pavel Jukl, 43. Pavlína Nováková, 44. Jan Macán, 45. Jaroslav Stahl, 46. Ivan Stach, 47. Dušan Rabada, 48. Barbora Nováková, 49. Jakub Davidík, 50. Ondřej Špiroch, 51. Daniel Vynáhlovský, 52. Patrik Freit, 53. David Havlíček, 54. Jan Novotný, 55. Libor Hlava, 56. Rudolf Podskalský, 57. Adam Matulka, 58. Markéta Seidlová, 59. Josef Jaša, 60. Michaela Kučíková, 61. Erich Hedrik, 62. Václav Holý, 63. Vladimír Stodůlka, 64. Jan Straka, 65. Vladimír Tolar, 66. David Kelner, 67. Štěpán Trávníček, 68. David Špindler, 69. Lucie Davidová, 70. Michal Pergler, 71. Martin Bronec, 72. Karolína Hrubá, 73. Milan Málek, 74. Josef Suda, 75. Martin Vrška, 76. Jan Zíka, 77. Ivana Kvasničková, 78. Marek Matúš, 79. Štěpánka Jašová, 80. Petr Meller, 81. Matyáš Krejčí, 82. Tomáš Kozák, 83. Jaroslava Jašová, 84. Andrea Gabrišková, 85. Jiří Straka, 86. Adéla Flašková, 87. Jakub Souček, 88. Michal Novák, 89. Jan Danko, 90. Dušan Fojtách, 91. Vít Kňourek, 92. David Šejba, 93. Lukáš Fiedler, 94. Aleš Novák, 95. Jan Bláha, 96. Petra Lagová, 97. Petr Houška, 98. Marek Havlík, 99. Tomáš Bernášek, 100. Petra Veselá, 101. Tomáš Čižmár, 102. Jan Trochtová, 103. Kateřina Kaňáková, 104. Petr Křížek, 105. Věra Pospíšilová, 106. Gabriela Růžičková.

Vítězové seriálu Běžec Tachovska

1995: Karel Ganaj

1996: Vladimír Sýkora

1997: Vladimír Sýkora

1998: Vladimír Sýkora

1999: Zdeněk Dúbravčík

2000: Karel Ganaj

2001: Karel Ganaj

2002: Petr Kratejl

2003: Karel Ganaj

2004: Karel Ganaj

2005: Karel Ganaj

2006: Karel Ganaj

2007: Jan Flaks

2008: Jan Flaks

2009: Jan Flaks

2010: Jan Flaks

2011: Jan Flaks

2012: Tomáš Jaša

2013: Jan Flaks

2014: Ivan David

2015: Ivan David

2016: Ivan David

2017: Ivan David

2018: Tomáš Jaša

2019: Ivan David

2020: Ivan David