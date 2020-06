Přesně pět měsíců a šest dnů dělilo kvůli vynucené koronavirové přestávce první dva závody seriálu Běžec Chodska 2020. Po triumfu stříbrského Jakuba Davidíka na úvodním Novoročním běhu v Draženově se v nedělním jubilejním 30. ročníku Běhu na Čerchov prosadil na nejvyšší stupeň obhájce celkového prvenství v celoroční běžecké sérii na Chodsku Jiří Voják z Mílařů Domažlice.

Tradičně byl silniční běh na bez dvou set metrů desetikilometrové trati s chvílemi až brutálním stoupáním do celkového převýšení 600 metrů zařazen také do Českého poháru v běhu do vrchu. Cílem na nejvyšším vrcholu Českého lesa na Čerchově v nadmořské výšce 1042 m n.m. proběhl vítěz Jiří Voják v čase 41 minut a 25 vteřin s náskokem dvou půl minuty na vítěze juniorské kategorie Martina Kočandrleho ze Sport clubu Plzeň. Třetí v celkovém pořadí doběhl Jiří Teska reprezentující Lesy ČR (45:03 min.) a hned za ním dospurtovala nejrychlejší žena, lyžařská reprezentantka a olympionička Kateřina Razýmová, tentokrát v barvách mateřského LK Tatran Chodov (46:03 min.).

Výborně si na Chodsku vedli i dva vyslanci našeho regionu. Osmačtyřicetiletý Jiří Trávníček ze Sdružení vytrvalců Stříbro doběhl osmý v silně obsazené kategorii mužů od 40 do 48 let v čase rovných 55 minut a ještě lépe se vedlo dalšímu stříbrskému matadorovi Ivanu Davidovi, který vyhrál výkonem 50:52 minuty kategorii mužů od 50 do 59 let.

Oba závodníci se již těší na pokračování domácího seriálu Běžec Tachovska 2020 v neděli právě ve Stříbře, kde bude od 10 hodin (hlavní závod v 11.30) na programu 30. ročník silničního Memoriálu Petra Bursíka – Běhu historickým Stříbrem na 7 km.

Medailisté v Běhu na Čerchov (9,8 km):

Junioři do 18 let (5 běžců): 1. Martin Kočandrle (43:55 min.), 2. Adam Horník (47:43), 3. Ondřej Zuna (všichni Sport Club Plzeň, 52:24), …

Muži do 39 let (23): 1. Jiří Voják (Mílaři Domažlice, 41:25), 2. Ondřej Teska (Lesy ČR, 45:03), 3. Pavel Burt (Sport Club Plzeň, 47:10), …Muži od 40 do 49 let (23): 1. Martin Šimurda (Fischer Skiklub Šumava, 47:35), 2. Richard Šimurda (USK CS Plzeň, 47:47), 3. Jaroslav Šmíd (Dobřany, 47:53), … 8. Jiří Trávníček (SV Stříbro, 55:00), …

Muži od 50 do 59 let (6): 1. Ivan David (Stříbro, 50:52), 2. Petr Kuželka (Kondor Postřekov, 56:13), 3. Karel Žambůrek (Kdyně, 57:19), …

Muži od 60 do 69 let (7): 1. Oldřich Kovařík (Capartice, 55:19), 2. Antonín Pospíšil (Tlučná, 57:14), 3. Zdeněk Rus (TJ Nýrsko, 57:47), …

Muži nad 70 let (3): 1. Václav Valíček (ČZ Strakonice, 1:00:20 hod.), 2.Karel Fait (AGP Domažlice, 1:06:36), 3. František März (Sokol Kout na Šumavě, 1:48:18).

Ženy do 34 let (6): 1. Kateřina Razýmová (LK Tatran Chodov, 46:33 min.), 2. Vendula Peteříková (AC Hujerojc, 56:26), 3. Jana Hinterholzingerová (Mílaři Domažlice, 57:25), …

Ženy nad 35 let (14): 1. Michaela Bajerová (Plzeň, 1:01:49 hod.), 2. Martina Chmelíková (Šneci v běhu, 1:02:00), 3. Marta Kobanová (Mílaři Domažlice, 1:02:17), …