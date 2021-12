Jakub Davidík ve Stříbře za svůj atletický život napsal jeden velký příběh, který zakončil titulem mistra ČR v krosu 2021 ve Valašském Meziříči a nominací na mistrovství Evropy v krosu. Jak tento velký příběh ale začal?

V roce 2012 se poprvé představil v závodním dresu Stříbra, to mu bylo přesně 10 let a jeho první oficiální start byl na 60 metrů, kde překvapivě běžel 10 sekund. V tu chvíli by se nad ním možná každý nepozastavil, ale ani ne o měsíc déle běžel svůj první kilometr. V deseti letech zaběhnul čas 3:38,4 minuty, který za osm let dokázal přepsat na konečných 2:22,48 minuty, což je i dodnes národním rekordem.

Jakub Davidík si prošel všemi disciplínami, v jeho statistických tabulkách najdete výsledky například i v hodu kladivem. Zalíbení avšak našel v dlouhých bězích. Tomu odpovídá i počet národních rekordů, které kdy dokázal překonat. V roce 2017 zaběhnul národní rekord na 800 m (1:51,53) i 1500 m (3:58,64) v kategorii žactva, v roce 2019 zaběhnul na dráze národní rekord dorostenců na 800 m (1:48,94) a také na 1500 m (3:46,32). Stejný rok v hale zaběhnul národní rekord na trati 1500 m (3:53,81). O rok později překonal maximum na 1000 m (2:22,48) v kategorii juniorů, dále i 1500 m (3:40,73) a ten nejnovější národní rekord zaběhnul v roce 2021 na mistrovství světa, kde jeho hodnotu posunul hned dvakrát. Aktuálně platný národní rekord na 800 m juniorů je nyní stanoven na hodnotu 1:46,07! Jeho mládežnická cesta zde ale končí a nyní může začít přepisovat historii v kategorii dospělých.

Za celých devět let atletické kariéry Jakub Davidík dosáhnul celkem 10x na titul mistra ČR, 4x se stal vicemistrem ČR a bronz bral celkem 2x. Také jeho reprezentační starty na mezinárodních akcích stojí za zmínku. První reprezentační dres obléknul již v roce 2016 v Trnavě, kde se stal vítězem mezistátního utkání na 1 km (Česká republika-Chorvatsko-Maďarsko-Slovensko-Slovinsko) v kategorii starších žáků. Dále v roce 2017 přivezl bronz z Evropského festivalu olympijských nadějí (EYOF) z Györu v běhu na 800 m a zlato z mezistátního utkání žáků na 1 km. V roce 2018 se vydal na mistrovství Evropy do 17let do Györu a zde se probojoval až do semifinále v běhu na 800 m. Stejný rok si přivezl 6. místo z Letních olympijských her mládeže z Buenos Aires v běhu na 800 m. V roce 2019 absolvoval opět Evropský festival olympijských naději (EYOF) v Baku, odkud si přivezl zlatou medaili z běhu na 800 m. Na závěr jistě i tou největší zkušeností mu byl start na mistrovství světa juniorů v Nairobi 2021, kde poměřil síly se světovou konkurencí a přesvědčil všechny, že o něm ještě bude hodně slyšet. Z Nairobi si odvezl 4. místo. Tento rok se ještě podívá v prosinci do Dublinu na mistrovství Evropy v krosu.

Jakub Davidík od nás neodchází napořád, pořád ho budeme vídat na atletickém ovále ve Stříbře, protože Kuba mění pouze oddíl, trenérem mu i nadále zůstává Alexandr Matulka, který je jedním z hlavních důvodů, proč ten Davidík běhá tak rychle.

Jakubovo atletický životopis je opravdu obsáhlý a my mu z celého srdce přejeme, aby tento životní příběh mohl dál pokračovat a jeho přítomnost v jednom z největších a nejlepších atletických klubů mu byla novou příležitostí, která mu otevírá dveře do světa profesionální atletiky.

Veronika Matulková