„Hokejbalové soutěže se sotva rozběhly, když náhle přišlo jejich dočasné zastavení. Třeba náš mužský tým, který působí v západní skupině druhé ligy, odehrál v jarní části jen tři utkání na půdě soupeřů,“ popisuje aktuální situaci Jan Šůcha.

Ještě hůře než hráči po třinácti z plánovaných dvaceti kol sezony desátého týmu druholigové tabulky dopadli jejich mladší kluboví následovníci. Ligoví starší žáci po zimní přípravě bojovali o body pouze v jednom zápase a po něm zůstali průběžně pátí. Nejmenší kategorie přípravek a minipřípravek nestihly dokonce v jarní části odehrát ani jeden turnaj.

„Nyní je na každém hráči, aby v rámci možností trénoval částečně individuálně doma. Budeme všichni doufat, že se vše co nejdřív rozběhne a budeme si moci zase užívat kolektivního sportu. Dohrát soutěže bude problém, ale jak se vše uvolní, tak by každý určitě uvítal nějaké turnaje. Něco, co by trošku vynahradilo vynucenou pauzu,“ přeje si Šůcha a doufá, že stávající stav bez sportu nebude dlouho trvat. „Hlavní je, aby to všichni přečkali ve zdraví. Myslím si, že až to přejde, tak bude mít většina dospělých i dětí větší chuť do sportování a možná si i budou toho, že vůbec můžou volně sportovat, víc vážit než v minulosti.“