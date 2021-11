Jan Váňa z ŠK Tachov se dostal na stupně vítězů

Od 23. do 30. října se konalo v Herlíkovicích mistrovství Čech mládeže v šachu. V kategorii do 12 let bylo celkem 82 účastníků.

Jan Váňa. | Foto: Václav Truksa

Bojovalo se nejen o medaile, ale i o postup na mistrovství ČR, kam postupují hráči z prvních osmi míst. Jan Váňa získal sedm bodů z devíti možných a vybojoval třetí místo. Hrálo se švýcarským systémem a o konečném pořadí rozhodlo pomocné hodnocení. Výsledky: 1. Martirosyan David ŠK Dopravní podnik Praha 7,0; 2. Bára Jan ŠK Dopravní podnik Praha 7,0; 3. Váňa Jan ŠK Tachov 7,0; 4. Chon JeremyTJ Bohemians Praha 6,5; 5. Starý Vojtěch ŠK Polabiny, z.s. 6,5; 6. Topenčík Bruno ŠK Spartak Čelákovice 6,5; 7. Tejnor Martin Chess club Písek, z.s. 6,5; 8. Krautschneider Daniel Jan Region Panda, z.s. 6,0. Václav Truksa