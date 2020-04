Současná opatření v boji s koronavirem i přes opětovné otevření sportovišť pro individuální využití nepřeje žádnému sportu a tak v ´nouzovém´ režimu aktuálně jede i ten s luky a šípy. Museli se přizpůsobit i závodníci lukostřeleckého klubu Lukostřelci Českého lesa Dlouhý Újezd.

„Vyjádření Českého lukostřeleckého svazu k uvolnění sportovišť není úplně jednoznačné. Není přesně řečeno, jestli se povolenými dvěma sportovci myslí jen střelec a trenér nebo dva střelci a může u toho být trenér s větším odstupem. Všichni se tedy zatím připravujeme individuálně. Dětem jsem už před dvěma týdny sepsala a poslala desatero toho, co by mohly doma dělat jako posilovací cvičení a práci s lukem. Jsem zvědavá, kdo to jak dodrží. Výhodou je, že venku v přírodě může lukostřelec trénovat i sám a teď už i bez roušky,“ říká trenérka a předsedkyně klubu Jana Kolihová.

Kvůli pandemii koronaviru se ruší termínová listina republikových závodů a šampionátů a až přijde další uvolnění restrikcí, tak by měly být povoleny alespoň klubové závody. Červnové termíny se zatím předběžně odsunuly na srpen.

Mladí závodníci LK Lukostřelci Českého lesa zatím přišli na konci března o halový přebor žáků do 10 let v Bystřici a aktuálně se vedení klubu rozhodlo zrušit květnový jedenáctý ročník Memoriálu Michala Kočandrleho, vlastní jarní dvoudenní závod v tradiční lukostřelbě. „Druhý velký závod pořádáme na podzim jako jednodenní, a tak uvažujeme o tom, že jako náhradu za memoriál ho letos rozšíříme a zorganizujeme jako dvoudenní. Je o to vždy velký zájem,“ upřesňuje Kolihová.

Zrušené závody pod křídly svazu v sobě nesou pro klub i další komplikace. „Pro úspěšné získání dotace od ministerstva školství musí děti absolvovat nejméně jedenáct závodů. Musíme tedy minimálně tuto porci pro ně uspořádat v rámci těch klubových. A samozřejmě, pokud by závodníci nestříleli delší dobu, nemohli by být připraveni na mistrovství republiky, která se snad na podzim, většinou v září, už uskuteční,“ konstatuje koučka a dodává, že klubové závody mají jednu velkou výhodu pro většinu lukostřelců: „Nejsou v domácím prostředí tak ve stresu a dokáží nastřílet lepší výsledky. Získají tím větší sebedůvěru na následné výjezdy jinam. Hlava dělá i v tomto sportu hodně“.

Příkladem mohou být dva její mladí svěřenci Karel Tříska a Richard Staněk. Zatímco první z nich střílí na trénincích fantasticky, kolem pětadvaceti bodů na tři šípy, tak v závodech to nedokáže úplně prodat a končí často pod stupni vítězů s nástřelem kolem sedmnácti bodů. Naopak Richard Staněk se dokáže během závodů nastavit na ideální psychickou pohodu, odvést svůj optimální výkon a třeba i porazit soupeře z vyšší věkové kategorie, jako to věkem mladší žák dokázal na českém mistrovství starších žáků překvapivým ziskem titulu. „A to se přitom během svého nejdůležitějšího závodu sezony posouval z posledního místa po prvním kole a do finále postoupil také až jako čtvrtý… Tam pak všechny přejel jako tank. I v lukostřelbě je totiž devadesát procent úspěchu v hlavě závodníka, zbytek je technika a trošku štěstíčka,“ usmívá se zkušená trenérka Jana Kolihová.