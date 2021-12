Jezdci z Hard Enduro AG opět rozšířili sbírku pohárů

Hodit motorky na stojany do garáží, nohy na stůl a dát si přes zimu pauzu? To pro enduráky ze stříbrského HARD Enduro AG Teamu nepřichází v úvahu. Sezona je sice od jara do podzimu, ale ten, kdo enduru propadne jako tahle parta nadšenců, nasedá na motorku, kdykoliv to jde i v zimě, a vyráží do terénu. Nejde jen o to potrénovat, je to vášeň, která nutí jezdce zdolávat terén i přesto, že mu rucei nohy mrznou, terén klouže a čas od času to odskáče v nejlepším případě jen rozbitý blatník.

Jezdci z Hard Enduro AG. | Foto: Deník/Monika Šavlová

Zdravé jádro objevující se často na stupních vítězů tvoří Robert Meyer spolu s Jirkou Koukolíkem a Vaškem Nedvědem. Byl to právě Meyer, který své dva kamarády k enduru přivedl, naučil je pohybovat se na motorkách a předal své letité zkušenosti. Stejně tak se věnuje i ostatním členům týmu, který v současné době čítá třináct jezdců v různých věkových kategoriích. Pamětníci znají tým fungující od roku 2007 ještě pod starým názvem A-Z Racing, ale vzhledem k tomu, že od klasického endura jezdci postupně přešli spíše na extrémní závody, došlo i ke změně názvu. Skutečností ovšem zůstává, že v naší republice se jezdí extrémní enduro jen jednou ročně v Petříkovicích u Trutnova, jedná se o známý DRAPÁK Rodeo. Za dalšími závody tohoto druhu tudíž vyrážejí jezdci do ciziny, kde se zejména Nedvědovi daří a patří jistě mezi padesát nejlepších jezdců světa. A ostudu týmu nedělá ani Koukolík, který si ve třídě veterán letos dovezl pohár skoro z každého závodu. Meyer vystoupal na bednu coby vítěz Enduro Justin Extreme, které se jelo v Polsku. Robert Meyer ze Stříbra, který tým založil, sice miloval motorky a jízdu na nich již od dětství, ale k enduru ho přivedla opravdu náhoda. V roce 2007 se rozhodl, že je třeba zakoupit nový motocykl, zatoužil po typu Husaberg FE 650, a tak se vypravil do prodejny Miroslava Starého v Karlových Varech. Zapovídali se a pan Starý mu nabídl, zda – li by nechtěl zkusit jet tříhodinový závod dvojic ve Chříči u Rakovníka. Ten sice chvíli váhal, ale nakonec výzvu přijal, pan Starý mu pomohl obratem zařídit licenci a tzv. hodil Meyera nikoliv do vody, aby se naučil plavat, ale na trať, aby jel a ukázal, co umí. Ten se tehdy docela zapotil, neb druhý z dvojice na start nenastoupil, a tak musel celý závod odjet sám, neměl s kým se střídat. Přesto se umístil na třetím místě. FOTO: Endurový jezdec Nedvěd v Getzenu nezklamal Následovala smršť nejrůznějších tratí, kde se mu poměrně dařilo. „Za svoji kariéru mám odjeto 167 závodů. Vystřídal jsem opravdu velké množství motorek. Nyní už mi to zdraví nedovoluje, ale dokázal jsem objet i 29 závodů za rok. V noci jsem přijel ze závodu v Hořicích, očistil motorku, udělal servis a ráno jel na další závody do Košťálova,“ bilancuje Meyer. Nejvíce závody objížděl a třeba i ve dvojici jezdil s Jiřím Chaloupkou ze Stříbra a poté, co Jirka závodění víceméně opustil, se dal dohromady s Radkem Bezděkem ze Vstiše. I ten se postupně začal věnovat více podnikání než závodům, a tak v současné době, když zdraví dovolí, jezdí nejvíce právě s Koukolíkem a Nedvědem. Když nemůže na závody, alespoň společně trénují na různých přírodních okruzích či v pískovnách a kamenolomech. Rád vzpomíná na svůj nejtěžší závod, který se jel ve Mšeně v roce 2010. Byl to republikový mistrák, ale současně se zde jel i PČR Enduro – KTM Shiva 2010. Tehdy prý hodně pršelo celý pátek, na noc na chvíli přestalo a v sobotu se proudy vody valily z nebe dál. Voda stála na trati v některých místech tak moc, že musel vzít motorku do náruče a po pás ve vodě se v jednom úseku přebrodit o kus dále, aby mohl na trati pokračovat. Z devadesáti závodníků startujících v PČR dojel jediný a stihl to o pár vteřin i v limitu. O týmu celkově jeho zakládající Meyer říká, že mu za dobu fungování prošla „rukama“ již čtvrtá generace závodníků, mimo jiné je členem i jeho syn, který už je též vlastníkem několik pohárů. Krom rad a názorných ukázek při vyjížďkách jim pomáhá se servisem a údržbou motorek. Přitom vždy všem neopomene zdůraznit, že nebýt sponzora Vladimíra Janouše z Husqvarna PROMOTO z Vlašimi, těžko by se spousta věcí pořizovala a opravovala. Všichni členové týmu se shodují, že oproti motokrosovým jezdcům mají zejména při trénincích nesrovnatelné, často až nepublikovatelné zážitky, protože rozmanitost terénu často přináší překvapení. Největší letošní úspěchy: Robert Meyer: DRAPÁK Rodeo kat. Expert veterán 3. místo MČR Světlá nad Sázavou kat. přebor Veterán dvakrát 1. místo MČR Radeč kat. přebor Veterán 1. a 3. místo Extreme Enduro Křída 4. místo Enduro Justin Extreme v Polsku 1. místo v kategorii Expert Masters. Jiří Koukolík: Extreme Enduro Lika – Chorvatsko kat. Vet. 40 – 8. místo Seriál AČR MČR Endurosprint kat. Vet. 4. místo Seriál CAMS MČR II endurosprint kat. Vet. open 1. místo Seriál CAMS MČR II crosscountry kat. Vet. open 1. místo HARDENDURO SERIES Germany 6. místo DRAPÁK Rodeo kat. Expert veterán 2. místo. Václav Nedvěd: HARDENDURO SERIES Germany kat. Profi 3. místo WESS Abestone 36. pozice absolutně Extreme Enduro Lika – Chorvatsko kat. Gold 12. místo WESS Getzen Rodeo 24. místo Justin extreme 3. poz. Gold class. FOTO: Koukolík je mistrem ČR v enduru