"Jen tady je to přeci jen novější," dodal a zvědavě se rozhlédl kolem. Poté, co přijal místo, zahrnul domácí enduráky dotazy, aby se následně pustil do srovnávání dob minulých, kdy řádil na tratích on. Brada spadla přítomným několikrát, když vyprávěl o svých začátcích, jaké bylo pérování jeho motorky, jak dojel část závodu vestoje neb ztratil sedačku či jak zahrabal motorku v písečné brázdě při závodě v Rize. A nejinak tomu bylo s jeho technickými znalostmi. Dvoutakt, čtyřtakt, vyplétání kol, řazení u jaké které motorky, karburátory… Nebylo nic, co by neznal.