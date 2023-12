Karlovarská a Plzeňská liga - sobota 13.30: Florbal Tachov - FBC Rokycany B, 14.40: FBŠ Slavia Plzeň C NedělníŘezané - Sport Club Klatovy B, 15.50: FBC Rokycany B - USK Akademik Cheb B, 17.00: Florbal Tachov - Sport Club Klatovy B, 18.10: FBŠ Slavia Plzeň C - USK Akademik Cheb (všechny zápasy se hrají ve Městské sportovní hale Tachov). 2. regionální liga dorostenců - sobota 8.00: Florbal Tachov - SK Jiskra Domažlice, 10.50: FbC Plzeň B - Florbal Tachov (oba zápasy dorostenecké ligy se hrají v hale Jiskry Domažlice).

3. liga, skupina A - sobota 15.00: TJ Sokol Bor - AC Sparta Praha B, neděle 10.00: TJ Sokol Bor - KK Rakovník. Krajský přebor 1. třídy, skupina B - sobota 9.00: TJ Sokol Bor B - TTC Horšovský Týn, 15.00: TJ Sokol Bor B - TJ Sokol Kdyně. Krajský přebor 2. třídy, skupina A - sobota 9.00: TJ Sokol Bor C - KOC Sušice B, 14.00: TJ Sokol Bor C - TJ STOTEN Horažďovice C.