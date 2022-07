Já se ve třiceti pouze vracel ke sportu. V dětství jsem dělal hlavně zápas a hrál fotbal. V dospělosti jsem se sportem kvůli velkému pracovnímu vytížení skončil. Ještě před třicítkou jsem začal mít zdravotní problémy, které se stupňovaly, a tak jsem si řekl, že zkusím problémy vyřešit pohybem a začal jsem běhat. Postupně jsem pak přidal plavání a cyklistiku.

Pomohlo to?

Těžko říct, co mi skutečně pomohlo. Zda pravidelný pohyb nebo méně času stráveného v práci a zdravější strava, ale zdravotní problémy skutečně odezněly.

Jakými závody jste začínal?

Prvními závody byly běžecké závody ze seriálu Běžec Tachovska a můj první triatlon byl místní terénní triatlon na Výrově, který mám moc rád. Však mne také mrzí, že jsem se poslední dvě sezony nemohl tohoto závodu zúčastnit, ale termín kolidoval s termíny dlouhých triatlonů nebo vrcholící přípravou na ně.

V současné době absolvujete již neskutečně těžké závody jako je IRONMAN. Uplavat 3,8 km, ujet na kole 180 km a uběhnout 42,2 km, to je pěkná rasovina, proč zrovna tento druh závodu?

Já bych to rasovinou nenazýval. Poté, co jsem několikrát absolvoval krátké a středně dlouhé triatlony, jsem se chtěl posunout ještě někam dál. A tak jsem si stanovil nový cíl, zkusit IRONMANa. Byla to pro mne velká výzva, dokončit tak náročný závod. Dalším důvodem pro mne je to, že na tak dlouhých závodech člověk může lépe konkurovat mladším závodníkům, neboť vytrvalost člověk věkem neztrácí jako třeba rychlost.

V předminulém týdnu jste jeden takový závod dokončil v Rakousku. Povíte čtenářům něco více o tomto závodě?

Byl to závod pod hlavičkou IRONMAN v rakouském Klagenfurtu, který je pořádaný ve spolupráci se zakládající organizací World Triathlon Corporation (WTC), která stála u zrodu tohoto sportu. Amatérský závodník se zde potkává s profesionálními závodníky na stejné trati. Je to závod s velkým počtem startujících z celého světa a hlavně i s velkým počtem diváků, kteří udělají naprosto jedinečnou atmosféru. Často je těžké se i do takového závodu přihlásit, v Klagenfurtu je kapacita závodu naplněna několik dní po otevření registrace, a to se registrace otvírá rok před závodem. Konkrétně letos se zúčastnilo 2557 závodníků ze 72 zemí světa, včetně triatletů z Venezuely, Japonska nebo třeba JAR.

Zmínil jste divácký zájem. Opravdu je tam tak obrovský?

Ano, to je něco neskutečného. Tratě jsou tam kompletně uzavřené pro dopravu a kolem tratě je velké množství diváků. I v plavecké části jsou kolem bójek čluny s fanoušky, lidé fandí i na výletní lodi. A to samé při jízdě na kole a při běhu. Místní obyvatelé z uzavřených vesnic a měst vytáhnou ven gril, židličky, užívají si fajn den a přitom fandí každému závodníkovi, který kolem nich proběhne nebo projede. Nevadí jim, že mají v tu chvíli uzavřené všechny přístupové cesty do obce. Na pořádek samozřejmě dohlíží všude zdejší policisté a nechci přehánět, ale snad nebudu přehánět, když řeknu že i v každé nebezpečné zatáčce je připravená sanitka se zdravotníky. Musím tedy zmínit i skvělou organizátorskou práci. Na běžecké části máme každé 3 km občerstvení, obrovský výběr, slané, sladké, hořké, každý vám hlásí dopředu, do drží, co vám může nabídnout, podobně je to každým asi třicátým kilometrem při jízdě na kole.

Vy jste tam dosáhl naprosto senzačního umístění. Být 258. z 2557 závodníků, navíc 51. ve své věkové kategorii 40-44, ve které startovalo 389 závodníků, to je opravdu obdivuhodný výkon.

S umístěním v závodě jsem sice spokojený, ovšem s dosaženým časem jsem tak úplně spokojený nebyl. Možná se na mě podepsal i stres den před závodem, kdy jsem řešil velké technické problémy s předním kolem a vypadalo to, že nebudu moci startovat neb nestihnu kolo odevzdat včas do závodního depa a přijdu o možnost se závodu zúčastnit. Problém jsem nebyl schopen vyřešit sám a musel jsem využít oficiálního servisu. Než se však moje kolo dostalo na řadu a byla odhalena závada, uplynul čas pro odevzdání kola do depa. V tu chvíli jsem nepočítal, že budu startovat. Naštěstí právě kvůli velkému přetížení servisu pořadatelé prodloužili lhůtu o 30 minut a já tak mohl kolo odevzdat přesně na minutu před definitivním uzavřením depa.

Jakých časů dosahujete a jaké jsou standardy těch nejlepších?

Na dlouhých triatlonech se mi podařilo třikrát zvládnout závod pod 10 hodin. A právě tento cíl jsem si dal i pro tento závod. Ale bohužel, ani průběh závodu se nevyvíjel dobře. Úvodní plavání jsem si užíval a i přes zákaz použití neoprenu kvůli vysoké teplotě vody ho dokončil s pěkným časem. Asi od dvacátého kilometru při jízdě na kole jsem začal mít křeče v břiše, které mi nedovolily se plně soustředit na podání lepšího výkonu. Závěrečný běh bývá mou nejsilnější disciplínou, ale tentokrát byl čas maratonu díky křečím zhruba o třicet minut delší, než jsem plánoval. Nakonec jsem závod dokončil v čase 10:43:54. Z toho jsem plaval 1:09:53, kolo jsem měl za 5:38:23 a běh za 3:43:06, zbytek času připadá na převlékání v depu. Nejlepší v mé kategorii dosáhl času 9:39:13 a pro zajímavost nejrychlejší závodník z nejmladší věkové kategorie 18-24 let dokončil závod v čase 9:32:01.

Jak se na takový závod připravujete? Kolik času denně věnujete tréninku?

Trénuji podle plánu, který mi na každý týden připravuje můj trenér Jan Jakubíček. Já tak nemusím přemýšlet, zda mám jít dlouhý běh nebo intenzivní kolo, či si jít zaplavat. Ze začátku jsem si říkal, jestli je to, co mi plánuje v pořádku, ale časem jsem zjistil, že moje obavy nejsou na místě, Honza dobře ví, co dělá. Počet odtrénovaných hodin se mění v průběhu roku a s blížící se závodní sezonou se dostávám přes 20 hodin týdně. V průměru bych to odhadl tak na 14 hodin týdně. Na soustředěních jsem pak odtrénoval i 35 hodin za týden. To je čistý čas sportovního výkonu, nepočítám čas strávený přípravou a přesuny na trénink.

A kde všude trénujete?

Plavat jezdím do krytých bazénů, ale jak to jde, tak využívám venkovních vodních ploch, nejčastěji na zdejším Výrovském rybníku anebo jezdím na Bolevák. Běhat a jezdit se dá kdekoliv, takže pokud se nebavíme o soustředění, ale běžném týdnu, vyrážím tady po okolí. Dokonce jsem zjistil, že při běhu se mi skvěle přemýšlí, takže kolikrát během tréninku vyřeším i spoustu pracovních záležitostí.

Máte stanovený nějaký cíl, kterého byste chtěl dosáhnout?

Můj cíl byl takový závod dokončit, a to se mi podařilo hned v prvním závodě. Pro druhý závod jsem si dal za cíl umístit se na mistrovství České republiky v dlouhém triatlonu do 10. místa ve své věkové kategorii, což se mi vloni podařilo a s velkým štěstím jsem skončil na třetím místě ve své věkové kategorii na závodě Moraviaman v Otrokovicích u Zlína. Nyní je mým cílem užít si ještě několik takových závodů a ve zdraví a bez nehod je dokončit.

Co na to všechno rodina? Stíháte se jí věnovat?

Rodina mě podporuje a bez podpory rodiny by takto náročný sport ani nešel dělat, nebo alespoň já bych ho nedělal. Mnoho tréninků absolvuji v době, kdy děti ještě spí a jako rannímu ptáčeti mi i takové tréninky vyhovují. Některé mám v pracovní době a pak svoji práci doháním, když už děti zase spí, a musím pracovat i o víkendech. Často beru rodinu sebou na soustředění, abych jí byl stále na blízku. Moje výhoda je, že nemusím do práce nikam dojíždět, práci mám blízko bydliště, čímž ušetřím spoustu času. Má péče o děti se nijak nevymyká dnešnímu standardu starostlivých tatínků. Abych to vše zvládl, musím být velmi efektivní v práci a všechny ostatní volnočasové aktivity šly stranou.

