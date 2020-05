Rozvolňováním některých opatření se však začíná pomaloučku blýskat na lepší časy.

Tedy i v nohejbalu, jehož baštami v našem okrese jsou Stříbro, Planá, Chodová Planá či přímo okresní město.

Dočkáme se tak startu týmové soutěže Nohejbalový pohár Tachovska 2020 či turnajů jednotlivců už v nejbližší době?

„Závisí to na zájmu samotných klubů a hráčů. Trénovat se již nějakou dobu může a od 11. května by měly být povoleny i sportovní soutěže do účasti 100 osob. To s velkou rezervou mohou splňovat všechny naše nohejbalové akce,“ přemítá jeden z hlavních tahounů nohejbalu v našem regionu a předseda TJ Baník Stříbro Miroslav Klauber.

O podobě a průběhu letošní sezony v tomto v Česku poměrně oblíbeném míčovém sportu se aktuálně vedou jednání na republikové i krajské úrovni a otázku kdy, kde a čím odstartuje ta okresní je také potřeba vyřešit co nejdříve. „Jednotlivé turnaje většinou plánujeme v dubnu, ale letos už v té době vládl stop stav kvůli koronaviru, tak vlastně ještě ani žádná termínovka neexistuje. Naší první akcí ve Stříbře bude asi tradiční turnaj trojic v sobotu 27. června, ale nová sezona Nohejbalového poháru Tachovska družstev by se mohla rozjet už dříve. Pokud bude zájem ze strany týmů, tak třeba už v pátek 15. května. Během tohoto týdne zájem zjistím, takže příští týden už to budeme vědět s určitostí. Základní část by se ale kvůli času musela sehrát jen jednokolově bez odvet a i u play-off by asi došlo k nějakému zkrácení,“ uvažuje Klauber.

Příprava kurtů už může probíhat standardně rychle, a tak je skutečně hlavní otázkou startu sezony chuť samotných hráčů a hráček. „Kromě našich mladíků Baníku hrají Nohejbalový pohár Tachovska převážně starší borci, tak se nechám překvapit, jak jsou na tom aktuálně s fyzičkou a zápalem do hry,“ s úsměvem uzavírá stříbrský nohejbalový hráč a funkcionář Miroslav Klauber.