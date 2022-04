Za vrchol sezony považuje mistrovství ČR v přespolním běhu, který bývá na konci listopadu. „Prokládám to běhy na dráze,“ dodal.

Na víkendovém mistrovství republiky na 10 kilometrů na dráze skončil devátý, přičemž před závodem plánoval doběhnout kolem šestého místa. Neobhájil tak bronzovou medaili z loňského šampionátu.

Pro Jašu tímto závodem začala sezona. „Halovou sezonu vynechávám, protože jsem spíš vytrvalec. V hale se běží nejdelší závod na tři kilometry, což je pro mě málo,“ uvedl Jaša.

Atlet z Kladrub je držitelem šesti medailí z mistrovství ČR a mnohonásobným medailistou z republikových šampionátů v mládežnických kategoriích. Minulou sezonu získal dvě bronzové medaile – na MČR v běhu na 10 km a v přespolním běhu.

Minulý rok poprvé běželi na mistrovství republikyv půlmaratonu. „První závod půlmaratonu mi nevyšel. Letos jsem se nepřihlásil ze zdravotních důvodů,“ konstatoval atlet.

Tuto sezonu si na medailové zisky příliš nevěří právě vzhledem ke zdravotním potížím, které Jašu doprovázely. „Takže zimní příprava se mi nevyvedla,“ tvrdil Tomáš Jaša.

Na obzoru má další závod, protože ve středu odjíždí do Francie na mistrovství světa v canicrossu (terénní běh se psem, který je lanem spojen s běžcem, pozn. aut.). „Pokud všechno vyjde, chtěl bych získat medaili. Ale není to jen o mně. Záleží na tom, jak bude vyladěný a naladěný pes. Je to trochu složitější závod, musíte mít i štěstí. Při závodě je spousta rizik, hlavně při předbíhání. Ne vždy se závod povede zaběhnout na plný výkon a bez úrazu. Je to trochu extrémní závod,“ prohlásil Jaša.

Ke canicrossu se dostal náhodou. Před zhruba pěti lety nějaký čas neběhal. Hledal motivaci k restartu, a tak si pořídil psa, který by Tomáši Jašovi dělal parťáka na delší běhy. „Hledal jsem vhodného psa, kterého baví běhání a vydržel by běhat. Narazil jsem na evropského saňového psa, což je směs chrta, huskyho a ohaře. Kontaktoval jsem jednoho chovatele, který mi vysvětlil, jak to funguje. Tak jsem začal s canicrossem,“ popsal Tomáš Jaša.

