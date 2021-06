„Bylo znát, že jsme nebyli v ideální kondici. Vydrželi jsme s bídou jeden poločas a potom jsme fyzicky odešli. Kluci šlapali vodu a dva dny po zápase se nehnuli,“ líčí krutou realitu trenér Zeman.

Aktuálně mají hráči Sparty čtrnáct dní pauzu. Následně jim znovu začne letní dril, při němž by rádi dohnali tréninkové manko. „Sejdeme se znovu 6. července a následně máme měsíc a týden na přípravu do mistrovského zápasu. V plánu máme také některé přípravné zápasy, ale hlavně musíme potrénovat. Sami kluci teď viděli, že to bez toho prostě nejde, ať je to na jakékoliv fotbalové úrovni,“ je si vědom lodivod Dlouhého Újezda.

Právě to, jak jednotlivé týmy naložily s dlouhým obdobím bez tréninků, a zda se hráči aspoň nějak připravovali, je patrné v přípravných zápasech. „Pokud některé mančafty trénovaly i během doby, kdy se to oficiálně nesmělo, případně měly nějaké individuální plány, tak mají teď navrch. Soupeři, s nimiž jsme se utkali, byli po fyzické stránce jednoznačně nad námi,“ vysvětluje Václav Zeman.

V uplynulé sezoně, která byla předčasně ukončena jako předchozí, se Dlouhému Újezdu dařilo. V osmi odehraných zápasech nasbíral celkem 21 bodů a získal tak stejně bodů jako první Tachov, který se nakonec mohl radovat z administrativního postupu o soutěž výše.

„Máme tady velmi dobré sousedské vztahy, takže Tachovu přejeme, že se dostal do I. A třídy. Přece jenom je to okresní město a patří do vyšší soutěže,“ říká upřímně Zeman.

Největší favorit v I. B třídě ve skupině A tak ubyl. Jak by se k případné možnosti okusit I. A třídu stavěli v Újezdě?

„Nebránili bychom se tomu, pokud bychom si zajistili postup. Otázkou by ale případně bylo, zda by se nám povedlo někoho přivést, nebo zda by vůbec zůstal kádr pohromadě. Přece jenom máme poměrně starší mužstvo. Každopádně bychom to zvažovali,“ prozrazuje čtyřicetiletý trenér.

Další sezona prakticky nebyla a otázkou tak nadále zůstává, kolik hráčů skončí s fotbalem. „Je těžký dostat kluky zpět k fotbalu. U nás se to týká především těch, kteří hrají za B tým. V áčku se nás to tolik nedotklo, scházeli jsme se v dobrém počtu. Až přijde sezona, tak se teprve uvidí, jaké to bude,“ zůstává opatrný Václav Zeman.