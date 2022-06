„Byla to super zkušenost. Poprvé jsem závodil za hranicemi a bylo to pro mě přínosné, protože jsem se seznámil se spoustou závodníků a naučil jsem se nové věci. Snad mě to výkonnostně posune dál,“ doufá Adam Fliegel.

Atlet Stříbra koulí vrhl 16,18 metru, což byl do té doby jeho druhý nejdelší výkon v kariéře. „Takže jsem byl velmi spokojený," dodal.

O prvním červnovém víkendu startoval na mezinárodním mítinku v Rakousku, kde si posunul osobní maximum ve vrhu koulí na výkon 16,62 metru. "V mezinárodní kounkurenci jsem obsadil druhé místo. Porazil mě pouze německý reprezentant, který aktuálně hájí druhé místo v evropských průběžných tabulkách. Se závodem jsem byl velmi spokojen a doufám, že směrem k blížícímu se mistrovství České republiky se ještě posunu dále," radoval se Fliegel.

Stříbrský vrhač Fliegel reprezentoval Česko na mezistátním utkání

Ohlédl se i za mistrovstvím Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje. V kategorii dorostenců byl druhý v hodu kladivem (29,97 m), první ve vrhu koulí (14,85 m) a pátý v hodu diskem (27,13 m). „Primárně jsem koulař. Disk mi moc nejde, ale snad se ho ještě naučím. S medailemi jsem byl spokojený, ale nevím, proč jsem v kouli nemohl překonat hranici patnácti metrů,“ uvedl atlet studující tachovské gymnázium.

Za necelé dva týdny se uskuteční dorostenecké mistrovství ČR, kde by Adam Fliegel chtěl navázat na stříbrnou medaili z roku 2020 ve vrhu koulí v kategorii žáků. „16,18 metru z Karpacze by mohlo stačit na medaili. Medailové ambice jsem měl i v únoru na halovém mistrovství republiky, ale závod se konkurentům hodně vydařil a výkon 15,63 metru stačil jen na páté místo,“ prohlásil Adam Fliegel.

Domácí A. Fliegel vybojoval stříbrnou příčku