Krasobruslařský klub Kraso Tachov pořádá pro děti od 4 let školičku bruslení. Zahájení kurzu školičky bruslení bude v pondělí 16. října. Cena deseti lekcí je 1 400 korun (platba v hotovosti při první lekci). Kurz je určen úplným začátečníkům i pokročilým bruslařům. Výuka bude probíhat pod vedením trenérů KK Kraso Tachov na zimním stadioně v Tachově každé pondělí od 18.00 do 18.45 hodin.

Na archivním snímku krasobruslení v Tachově z 8. ročníku závodu Tachovský pohár 2016. | Foto: DENÍK/František Hlas

Počet míst v kurzu je omezen. Do kurzu bruslení je nutno se nahlásit předem. Zájemci o kurz bruslení zasílejte přihlášky na e-mail: krasotachov@seznam.cz. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení dítěte, datum narození a kontakt na rodiče (v den zahájení kurzu budete na místě vyzváni k podpisu vyplněné přihlášky a souhlasu se zpracováním osobních údajů). Termín uzávěrky přihlášek je 13. října.

Vlastní brusle, teplé oblečení na led, rukavice a helmu s sebou.

Kraso Tachov přijímá do svých řad nové krasobruslařky/ře i v průběhu sezony 2023/2024. "Uvítáme děti ve věku 4 až 6 let, u kterých rodiče pomýšlejí na závodní kariéru chtějí zjistit, co obnáší krasobruslení. V případě zájmu nás kontaktujte na výše uvedeném e-mailu a my rádi vysvětlíme, co krasobruslení obnáší," uvedla šéftrenérka KK Kraso Tachov Iveta Dobrsteinová.

Informace najdete i na: www.kraso-tachov.websnadno.cz.