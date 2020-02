Moderní atletická hala v Ostravě je během února v plné permanenci. Tento víkend hostí republikový šampionát dospělých a vrchol sezony zde nedávno absolvovali i nejlepší čeští junioři a dorostenci. V severomoravské metropoli o příčky nejvyšší bojovalo i kvarteto atletů z TJ Baníku Stříbro. Výsledné skóre? Titul, bramborová medaile a osobní rekord.

Závěrečné halové MČR v kategorii dorostenců absolvovali v běhu na 400 metrů Matyáš Krejčí a na dvojnásobné trati Štěpán Trávníček. Na královské mílařské trati 1500m startoval Jan Pergler, odchovanec přeštické atletiky, nyní startující za Stříbro. To pro první titul mezi juniory si doběhl osmnáctiletý supertalent české atletiky Jakub Davidík v závodě na 3000 metrů.

Davidík na nejdelší distanci sobotního programu nastupoval v roli hlavního favorita na zisk titulu a tu beze zbytku potvrdil. Již od úvodních kol si vytvořil dostatečný náskok, který si udržel a pohlídal až do cíle. Metou prvního kilometru proběhl za 2:46 min., deset kol absolvoval v čase 5:40 min. a čas vítěze se zastavil na hodnotě 8:36,78 min. Zbylé dvojici medailistů nadělil přes sedm vteřin.

„Chtěl jsem běžet o něco rychleji, ale v tu chvíli pro mě bylo běžet patnáct okruhů v solozávodě těžké hlavně po psychické stránce. Věřím, že kdybych s někým soupeřil až do závěrečných metrů a běželo se od začátku svižně, tak mohu útočit na čas někde mezi 8:20 – 8:25 min. Proto mě mrzí, že jsem nyní onemocněl a nemohu startovat na MČR mužů,“ měl smíšené pocity suverénní vítěz, který cílí hlavně na letní sezonu.

Na medaili si před odjezdem do Ostravy dělal zálusk i Štěpán Trávníček, kterého do okruhu favoritů na zisk titulu pasoval nejrychlejší čas ze všech přihlášených borců – 1:56,27 min.

Že to s útokem na medaili, ne -li na titul myslí vážně, prokázal již v sobotním rozběhu. Po vzoru Davidíka stylem start – cíl ovládl první rozběh ve výborném čase 1:57,96 min. Přímým postupem do finále si vlil nejen do hlavy další špetku zdravého sebevědomí, což hodlal využít i v nedělním finálovém klání.

Závody v hale obvykle přinášejí kolize či pády. Ta se nevyhnula ani mladému atletovi ze Stříbra. Hned při seběhu mu jeden ze soupeřů napůl vyzul tretru, což mu značně znepříjemnilo cestu za medailí. Trávníček se rozhodl nastoupit již po 300 metrech na čelní pozici. Co ho k tomuto odvážnému kroku vedlo?

„Přepálil jsem to, protože jsem kolizí ztratil možnost na zlato. Chtěl jsem vybojovat alespoň bronz, což mi nakonec těsně nevyšlo. Věřím, že smůlu jsem si vybral a na republice dospělých se zadaří a klapne vysněný čas,“ popsal reakci na vzniklou situaci Trávníček.

Na bramborovou příčku Trávníčka odsunul až na cílové šachovnici soupeř ze Slavie Vojtěch Cihlář, který ho překonal o titěrných 17 setin. Trávníček zafinišoval v čase 1:59,05 min. Závodníka ze Stříbra smolný okamžik neodradil a již dnes se utká s tuzemskou elitou. V seznamu přihlášených mu letošní 13. nejlepší čas dává i případnou naději na finále.

„Doufám, že mě konkurence vytáhne k osobnímu rekordu a blízko limitu na venkovní evropský šampionát,“ sní Trávníček.

Mezi dorostenci v Ostravě se blýskl osobním rekordem Matyáš Krejčí, který se představil na trati 400 m. V úvodním nejrychlejším rozběhu doběhl třetí a výkonem 51,80s si o 63 setin posunul hodnotu osobního maxima. Vstupenka do finálového boje ležela na hranici 51,25s. V součtu čtyř rozběhů obsadil sedmnáctiletý borec celkové 12. místo.

Útok na osobní rekord plánoval i Jan Pergler v nedělním startu na 1500 metrů. Vyrovnaný závod dokončil na 11. místě s časem 4:18,38 minut, čímž nakonec zaostal o 3 vteřiny za osobním maximem, které si zaběhl v lednu v Praze. Stříbro nepolevuje, Stříbro jede dál.