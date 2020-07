Loňského turnaje se zúčastnilo devět týmů a ve finále se radoval celek zkušených nohejbalistů STL (Zuzana Solčanská, Petr Rohlík a Roman Haník) po výhře nad obhájcem prvenství Bambůča (Růžena Machačová, Filip Motl a Milan Šichtanc). Na rok tak dostal do svého držení putovní pohár a pokusí se ho letos obhájit.

Letošní turnaj začíná v 10 hodin, když o půl hodiny dříve proběhne zápis zúčastněných týmů. Opět by se mělo hrát ve dvou skupinách systémem každý s každým a dva nejlepší týmy ze skupin by měly nastoupit křížem proti sobě v semifinále. Poražení ze semifinálových bojů si to rozdají o konečné třetí místo, které vloni vybojoval tým 2+1 nad Doudlevcem, a vítězové nastoupí v posledním, finálovém utkání turnaje.

Občerstvení pro účastníky bude zajištěno po celou dobu turnaje.