Na začátku ledna oslavil nestor stříbrského motokrosu Miloslav Souček velké životní jubileum devadesáti let věku. Kulatiny české legendy a dlouholetého reprezentanta v mistrovství Evropy i dříve velice populární Šestidenní neunikly ani zástupcům veřejného a politického života. Výsledkem je nominace Miloslava Součka poslancem Parlamentu České republiky za tento region Václavem Votavou na udělení státního vyznamenání Medaile za zásluhu.

„V pondělí 29. března jsem odeslal Podvýboru pro státní vyznamenání Poslanecké sněmovny PČR návrh na udělení státního vyznamenání “Medaile za zásluhy“ pro pana Miloslava Součka, legendu našeho motocyklového sportu, a to při příležitosti jeho životního jubilea – devadesáti let. O návrhu podvýbor rozhodne a v případě kladného stanoviska, a po schválení Sněmovnou, bude postoupen prezidentu České republiky,“ popisuje proces poslanec Votava.

Miloslav Souček se narodil druhý lednový den roku 1931 a nejvýraznějších úspěchů dosáhl na počátku šedesátých let minulého století, kdy vybojoval za řídítky sportovních motocyklů již dávno zaniklé sedlčanské značky ESO i později ČZ bronzovou medaili v evropském motokrosovém šampionátu třídy do 250 ccm a v tuzemsku naprosto kraloval třídě do 350 ccm i silnějším ´půllitrům´.

Pro městečko Stříbro a pro místní motokrosovou trať Terén sv. Petra úspěchy Miloslava Součka znamenaly nezanedbatelné zviditelnění a podle dnešního názvosloví velký marketingový přínos.

Je si toho vědom i poslanec Votava a také to zmiňuje ve svém zdůvodnění návrhu na vysoké státní vyznamenání.

„Mělo by to být ocenění jeho dlouhodobé sportovní činnosti na poli motocyklových soutěží, na poli vývoje motocyklů, zejména jeho úspěšné reprezentace našeho státu v Šestidenních soutěžích a při propagaci českých motocyklů ČZ a jeho další celoživotní veřejně prospěšné společenské činnosti. Přihlédnout lze i k jeho věznění v nacistickém koncentračním táboře Sachsenhausen,“ stojí v návrhu na udělení Medaile za zásluhy stříbrskému Miloslavu Součkovi.