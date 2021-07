Nejprve v retrozápasu historicky prvního utkání podlehl domácí tým Kšicím 3:6. Pak byli uvedeni do síně slávy tři členové oddílu – František Janča, Václav Beneš a Václav Chaloupek. Zlatým hřebem pak bylo utkání se starou gardou Bohemians Praha, které Panenka, Šírl, Vladimír Hruška a spol. vyhráli 16:6. Nastoupil i populární Karol Dobiáš. „Výsledek není rozhodující, hlavně, že se diváci bavili,“ uvedl jeden z organizátorů Václav Chaloupek. Za domácí Baník nastoupil na část zápasu i 77letý Adolf Vazač.

Ale jedno vítězství zůstalo v Zadním Chodově. To když právě on vyzval legendárního Karola Dobiáše k souboji v žonglování v sedě a vyhrál, protože mistr Evropy z roku 1976 dal jen pár desítek nožiček, zatímco domácí borec se zastavil na tisícovce a dál už nepokračoval, ale umí jich i 2600. „Učedník porazil majstra,“ glosoval to s humorem Karol Dobiáš.

V dražbě dresu Bohemians a sbírce mezi diváky vybrali pořadatelé 11 250 korun, které odvezl Jaroslav Květoň do jedné tornádem postižených obcí na jižní Moravě.

„Dík patří i obecnímu úřadu za finanční pomoc,“ doplnil Václav Chaloupek, který se svými parťáky Jaroslavem Květoněm a Martinem Mautnerem akci čtvrt roku připravoval.