„Plavec bez vody je na tom obrazně jako ryba na suchu,“ s trochou nadsázky glosuje aktuální stav předsedkyně plaveckého klubu PKTA Tachov Lenka Katonová

Tachovský oddíl je zaměřený hlavně na závodní činnost dětí a mládeže a dosahuje výborných výsledků na všech akcích, kterých se účastní. Jedním z vrcholů plavecké sezony je pro něj i pořádání dubnového domácího Tachovského poháru, na který se každoročně sjíždí stovky závodníků z Plzeňského a Karlovarského kraje. Letos muselo být klání v místním pětadvacetimetrovém bazénu zrušeno. A zřejmě bez přímé náhrady. „Maximálně místo toho připravíme nějaké klubové závody, až se opět rozběhne příští plavecká sezona, aby si děti vůbec zaplavaly nějaké časy. Otázkou je, zda je dokážeme dostat zpět do kondice, aby ty časy bylo možné vůbec reálně zapsat a jejich hodnota jim v kvalifikaci do závodů spíše neublížila. Současná plavecká sezona ale je už od března v podstatě uzavřená,“ konstatuje vedle funkcionářky zároveň trenérka Katonová.

Vnitřní bazén v Tachově je nyní zavřený a vypuštěný. Správce plánuje jeho otevření až po zprovoznění venkovního, ale je ve hvězdách, kdy k obojímu dojde. Stejně však není příliš vhodný pro trénink závodního plavce kvůli nevytyčeným drahám a své celkové specifikaci primárně pro relaxační plavecké využití.

„Děti tak teď nemohou dělat v rámci kondiční a hlavně technické přípravy téměř nic. Pouze individuálně běhat a cvičit na sucho. Výhodu mají ti, kteří doma mají krytý bazén a mohou ho už začít využívat. Trénink ve vodě totiž nic nenahradí. My v podstatě začneme zase trénovat až v rámci srpnového soustředění, pokud nám tedy bude už povoleno,“ přiznává koučka s tím, že to by byl vlastně start přípravy až na listopadové a prosincové závody. Do té doby se mladí tachovští závodníci s ´ostrou´ časomírou zřejmě vůbec nepopasují. Soustředění by se s největší pravděpodobností konalo v Tachově, protože logistika na jiné místo by při avizovaném omezení počtu osob ve skupině byla asi nerealizovatelná. „Jet jinam v potřebném počtu by nešlo zajistit ani organizačně ani finančně. Takže nás čekají samé nelehké situace, spousta kompromisů a nezbývá než čekat a doufat v co nejrychlejší návrat života do alespoň trochu normálních časů,“ přeje si Lenka Katonová.