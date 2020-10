„Uskuteční se tuto sobotu 3. října v Lezeckém centru V16 v plzeňské Kollárově ulici,“ upřesňuje Martin Navrátil z organizačního týmu pořádajících Horolezeckého kroužku Maglajz Kladruby a HK Skoba DDM Stříbro.

„Závod proběhne podle běžných pravidel pro sportovní lezení. Každá kategorie poleze deset boulderů. Závod bude bez finále. Hodnotí se počet vylezených boulderů na počet pokusů. Pomocné kritérium je Zóna na počet pokusů,“ upřesňuje Navrátil.

Aktuálně je přihlášeno 58 zájemců z řad dětí a mládeže, kapacita je mnohem vyšší.

„Počet startujících ještě není uzavřený. Dnes se ještě mohou přihlásit další zájemci online přes náš web preklizkacup.cz a půjde to i zítra přímo na místě. Startovné činí v případě online přihlášení 200 Kč, na místě o padesát korun více,“ dodává Martin Navrátil.

Startovat se bude ve čtyřech věkových kategoriích hochů a dívek zvlášť – U10 (děti do 9 let včetně), U12 (10 až 11 let), U14 (12 až 13 let) a B (14 až 15 let).

Časový program: 8.45 – 9.15 Prezentace kategorií U10 a U12, 9.30 – 11.00 Lezení závodních boulderů U10 a U12, 11.30 – 12.00 Vyhodnocení U10 a U12, 11.30 – 12.00 Prezentace kategorií U14 a B, 12.00 – 13.30 Lezení závodních boulderů U14 a B, 14.00 – 14.30 Vyhodnocení U14 a B, cca 15.00 – ukončení akce.