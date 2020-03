Dnes měl naplno vletět do sezony 2020 i cyklista Libor Morgenstein z Tachova. Šestatřicetiletý sportovec se chystal na první podnik ze seriálu Jarní bahno, který měl odstartovat 21. března 2020 na Třech křížích v blízkosti Karlových Varů. Bohužel stejně jako všechny ostatní akce napříč veškerými sportovními odvětvími zrušila, odložila či přerušila obava ze šíření koronaviru a následně vydaná opatření Vlády ČR.

Došlo k nařízení omezeného pohybu na území celé republiky a tím pádem se mění i příprava u cyklistů.

„V plánu bylo odjet první dva závody z oblíbeného seriálu Jarní bahno a hned potom navázat na další závody v rámci Plzeňského poháru XC, což v momentální situaci není myslitelné. V jarní části jsem cílil na závod horských kol v Touškově, kde bych se střetl s tuzemskou elitou na českém poháru, “přiblížil původní strategii závodník Morgenstein.

Dle aktuálních vyjádření zainteresovaných stran to směřuje k tomu, že všechny závody bikerů v jarní části jsou zrušeny, což se týká i části letních soubojů.

„Samozřejmě komunikuji s lidmi, kteří se v cyklistice pohybují, současnou nemilou situaci. Naše odhady se vcelku ztotožňují s tím, že závodní sezona začne nejdříve v červnu nebo v červenci. Bohužel v tomto ohledu nelze spekulovat ani plánovat a tak nám nezbývá než společně bojovat, snažit se a čekat, “burcuje borec, který v loňské sezoně zaznamenal vynikající výsledky nejen na silnici, ale i v terénu na horském kole.

Za zmínku stojí jeho triumf v mistrovském závodě horských kol na technické trati ve Stupně, kde vyhrál v kategorii muži nad 23 let nebo výborné bronzové umístění na Králi Šumavy na 70 kilometrové distanci.

A že by po vyhlášení patřičných omezení na sport vytáhlý cyklista zanevřel? Naopak. Ihned změnil plány, přípravu a zimprovizoval trénink vztahující se ke koronavirové situaci. Úplné volno ho čekalo jen pár dní, protože nechtěl ztratit tréninkové úsilí, které vynakládal celou zimu. Krátkou pauzu již nyní vystřídala ostřejší příprava.

„Základem je vytvořit si nové cíle a vrcholné období, kde by měla vygradovat forma. Rozhodl jsem se, že koncentraci zaměřím na srpen tohoto roku, kde to bude snad lítat. Motivaci mám pořád obrovskou a snažím se i teď myslet co nejvíce pozitivně. O to bych chtěl požádat i ostatní. Není to příjemná situace, ale je z ní cesty ven, “ říká sportovně Morgenstein.

Jeho většina tréninkových jednotek se z místních komunikací, lesních a polních cest přesunula do jeho garáže, kde trénuje na cyklistickém trenažéru. Dalším prostorem, který v nouzovém stavu využívá, je i domácí pokoj. V něm absolvuje pestrá posilovací, regenerační či kompenzační cvičení, která pomáhají nejen k obnově unaveného svalstva z někdy monotónní jízdy na kole, ale i k zatížení jiných partií.

„I bez nebo s minimálním vybavením se dá kvalitně trénovat i doma. K tréninku mi většinou hraje dobrá muzika, která ve mě evokuje hned lepší náladu a pomyšlení na další část sezony, kdy přijdou první starty. Je třeba si uvědomit, že nic nekončí, ale že společného soupeře musíme porazit a musíme makat i nadále,“ zůstává nadále v bojovném duchu cyklista, který se vyloženě na systematický trénink zaměřil až před čtyřmi lety.

O to víc ho motivuje udělat radost kouči Karlu Martínkovi z oddílu Cyklotrenink.com. Jeho velkou podporou v domácím prostředí, ale i při závodech je i jeho partnerka Markéta, se kterou loni v červnu vstoupil do svazku manželského.

Koronavirová anabáze zasáhla celý svět. Nejen ten sportovní, ale i běžný. Zpráv o situaci je až příliš. Mnohdy se člověk v přehršli informací ztrácí. Jak to zvládá cyklista přezdívaný „Morgi“?

„Snažím se v tom nějak extra dlouho nepitvat. Doporučuji sledovat třeba i zprávy na internetu jen minimálně. Stejně je to pořád to samé dokola. Není potřeba na to koukat celý den,“ má jasno.

Následující vzkaz putuje nejen k cyklistickému a sportovnímu světu, ale i k široké veřejnosti:

„Snažte se myslet na to, co Vám pomáhá a dělá radost, ať se brzy vidíme na společných akcích. Všem přeji hlavně zdraví a ohleduplnost k ostatním.“