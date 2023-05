Dvojnásobný olympijský vítěz judista Lukáš Krpálek bojuje před mistrovstvím světa s nemocí a má antibiotika. Jeho trenér Petr Lacina řekl Radiožurnálu, že uvažovali o startu v nejtěžší váhové kategorii, aby nemusel vzhledem ke zdravotním problémům shazovat kilogramy. Zůstane však ve váze do 100 kg, do níž se na MS vrátí po osmi letech. Soutěž v Dauhá ho čeká v pátek.

Lukáš Krpálek na tiskové konferenci před MS | Foto: Iva Roháčková

Dvaatřicetiletý Krpálek má z MS dva tituly a dva bronzy. Zlato získal v roce 2014 ve stovce, o pět let později dominoval v nejtěžší váze. Nyní se v Kataru představí ve staronové kategorii. „Dostal jsem změnou kategorie nový impuls, je to pro mě nová motivace. Poslední rok jsem ve vyšší kategorii byl častokrát zraněný. Dávali jsme to za vinu tomu, že se peru se soupeři, kteří jsou o padesát šedesát kilo těžší,“ řekl Krpálek na tiskové koferenci před MS.

Krpálkovi se zhoršilo nachlazení, s nímž se potýkal minulý týden. „Nebyl na tom úplně dobře, až jsme dokonce uvažovali o tom, jestli v tom zdravotním stavu je schopen shodit závěrečných devět kilogramů, aby ho to úplně neodpálilo. Naštěstí dostal třídenní antibiotika a udělalo se mu lépe,“ řekl Lacina Radiožurnálu.

Krpálek stále netrénuje a uvidí se, v jaké kondici za čtyři dny nastoupí. „Otázkou je, jak to tělo bude fungovat, jestli nevytuhne v půli zápasu. To je velká neznámá. On je srdcař, bojovník, dá do toho maximum. Abych to shrnul - buď vytuhne, nebo ne,“ přemítal Lacina. V prvním kole Krpálka čeká dvaadvacetiletý Ital Gennaro Pirelli, jenž loni v prosinci vyhrál Grand Slam v Tokiu.

Body do olympijské kvalifikace

Lídr českého týmu Krpálek chce v Kataru především sbírat body do olympijské kvalifikace, kterých má po přestupu z nejtěžší váhy málo. Ve stovce startoval zatím dvakrát. V lednu získal bronz na Grand Prix v Portugalsku, ale vzápětí se zranil při Grand Slamu v Paříži. Rameno a klíční kost dával Krpálek dohromady dva a půl měsíce.

„Turnaj je pro mě důležitý, protože budu bojovat o body do olympijské kvalifikace. Budu jich chtít urvat co nejvíc a co nejlepší výsledek. Změna váhy, kterou jsem letos udělal, má za následek, že v této kategorii moc bodů nemám. Proto pro mě bude každý zápas a turnaj důležitý,“ řekl Krpálek.

Světový šampionát začal v Dauhá v neděli, kdy už se představili první dva z osmi českých judistů. Tereza Bodnárová a David Pulkrábek v nejlehčích kategoriích neuspěli.