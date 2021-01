Usilovný boj lidstva s koronavirem přinesl dramatická omezení také do sportu. Snaha „něco dělat“ v rámci povoleného poté přináší v řadě sportovních odvětví inovativní způsoby provozování, které zase dávají vzniknout někdy až kuriózním situacím.

Kupříkladu Český lukostřelecký svaz pro zimní sezonu 2020/2021 opět vypsal svůj obvyklý halový pohár – ale tentokrát jako outdoorový distanční. V šesti základních kolech, ani ve finálových vyřazovacích bojích se tedy soutěžící z různých míst republiky nepotkají. Každý z účastníků musí střílet v domácích podmínkách.

Děvčata ze silné stříbrské skupiny Lukostřelců Českého lesa budou nepochybně opět patřit mezi favoritky v divizi holých luků. V úvodních dvou kolech distančního poháru ČLS, které byly na programu v týdnu od 4. do 10. ledna a v tom minulém, je však čekaly skutečně nezvyklé podmínky. Střílelo se pod širým nebem, za drobného sněžení a v teplotě okolo bodu mrazu. A na střelecké čáře na vše dohlížel místo rozhodčího sněhulák…

Termínově je základní část Poháru ČLS naplánována na šest po sobě jdoucích týdnů od prvního lednového do poloviny února.

„Vzhledem k probíhající pandemii a opakujícím se zákazům organizované sportovní činnosti představujeme distanční virtuální Pohár ČLS v lukostřelbě, přizpůsobený aktuální situaci. Máme totiž obavy, že pro velkou část členské základny bude problematické získat dostatek výsledků do Poháru ČLS na závodech, jak tomu bývalo zvykem v minulých letech. Cílem změny je zahrnout do soutěže Pohár ČLS co nejvíce lukostřelců. A to nejen ty, kteří mají přístup k soutěžím nebo tréninkům v rámci platných omezení, ale i ty lukostřelce, kteří mohou střílet pouze v ´domácích´ podmínkách, popřípadě. venku,“ vysvětluje důvody revolučních úprav tradičního soutěžního seriálu předseda Českého lukostřeleckého svazu Zdeněk Horáček.

O vítězi aktuální sezony Poháru ČLS rozhodnou finálové souboje nejlepších čtyř lukostřelců v každé kategorii. Finálová kola proběhnou opět distanční formou v živém online přenosu.

„Termíny finálových kol budou upřesněny v závislosti na domluvě s postupujícími střelci v období od 15. února do 31.března 2021. Pořadí střelců po základních šesti kolech určí součet tří nejlepších výsledků. V případě rovnosti v součtu tří výsledků, rozhodne o vyšším umístění vyšší počet nastřílených desítek ze všech tří započtených výsledků dohromady. V případě rovnosti i v počtu desítek, rozhodne součet devítek,“ dodává Horáček.

Ke dnešnímu dni jsou odstřílena dvě celá kola a zítra se ukončením třetího kola uzavře první polovina základní části soutěže.

A jak si zatím ve svých kategoriích vedou reprezentanti ve žlutočerném dresu Lukostřelců Českého lesa?

Juniorky:

Mezi juniorkami se v úvod-ním kole představila pouze Klára Mužíková a brala bronz za 306 bodů. Před ní se umístily její tradiční rivalky Anna Vlasáková z Libichova (336) a Nikol Ježková ze Šenova(327)

Ve druhém kole už doplnily Mužíkovou i Denisa Hrušková a Tereza Dischingerová. Vyhrála ho Sandra Hüllerová z Hradce Králové výkonem 374 bodů, ale hned za ní skončila Mužíková.(316) a její oddílové kolegyně braly zásluhou Hruškové (284) čtvrtou příčku a Dischingerové (266) pátou.

Denisa Hrušková zatím vede průběžné třetí kolo s nástřelem 372 bodů před vítězkou prvního Annou Vlasákovou a třetí je zatím Tereza Dischingerová (291). Mužíková ještě ve výsledkové databázi nemá výsledek zaznamenán.

Kadetky:

Stříbrské lukostřelkyně se do Poháru ČLS zapojily ve druhém kole zásluhou Kristýny Mužíkové. Obsadila výkonem 259 bodů čtvrté místo za libichovskou dvojicí Eliška Šafrová (412) s Julií Pořízkovou (331) a olomouckou Markétou Schneiderovou (273). Ve třetím kole zatím Mužíková nestřílela.

Starší žačky:

Anežka Šimková vstoupila do soutěže až ve druhém kole bronzem za 362 bodů. Lépe si v něm vedly jen vítězná Ema Navrátilová z Kostelce na Hané (454) a druhá Anežka Kopalová z Libichova (388).

V probíhajícím třetím kole opět vede Navrátilová (454), ale Šimková je druhá (436) a Kopalovou (382) tentokrát nechala daleko za sebou.

Mladší žačky:

I Květa Dvořáčková začala pohárovou soutěž ve druhém kole a vystřílela v něm stříbrnou příčku s 364 body za Veronikou Doleželovou z Olomouce (501). Ve třetím kole si Dvořáčková polepšila na 382 bodů a zatím vede.

Žačky do 10 let:

Premiérový vstup do soutěže ve třetím kole se zatím daří Evě Dvořáčkové, která je nástřelem 223 bodů první.

Starší žáci:

Jan Matouš vstoupil do Poháru ČLS také až v právě probíhajícím kole a průběžně je čtvrtý (299) s odstupem téměř dvou set bodů za vedoucím Jonášem Vaculíkem.

Autor: Miroslav Šimek a Robert Babor