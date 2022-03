Od prosince do poloviny ledna se konaly každoročně Chrástecké šípy, kde po pěti kolech proběhne vyhodnocení zúčastněných. Z klubu Českého lesa na prvním místě ve starších žákyních byla Anežka Šimková, v kategorii do 10 let jako první mezi děvčaty skončila Kateřina Václavová a mezi kluky do 10 let Tomáš Tóth byl také první. Zároveň s nejvyšším nástřelem za celou soutěž byla vyhodnocena Anežka Šimková a Kateřina Václavová.