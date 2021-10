Lukostřelci Českého lesa se zúčastnili mistrovství ČR žactva v terénní lukostřelbě ve Voticích, a opět byli úspěšní.

Richard Staněk (vlevo) a Jan Matouš (vpravo) | Foto: Jana Kolihová

Z kvalifikace žákyň i žáků postupovali do eliminace pouze první čtyři střelci, což se některým povedlo. Do eliminace se nominoval na 2. místě Richard Staněk, na 3. místě Jan Matouš. U žákyň se do eliminace dostala Anežka Šimková na 4. místě. Nakonec po eliminaci Anežka Šimkova ve velké konkurenci zůstala na 4.místě, Jan Matouš také skončil čtvrtý. Jen Richard Staněk si udržel a vybojoval 2. místo, a stal se tak vicemistrem ČR.