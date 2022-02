Lukostřelkyně měly závod před přeborem ČR

autor externí

Žákyně do 10 let z LK Lukostřelci Českého lesa absolvovaly závody v Chrástu. Přestože to byly jejich první veřejné závody, zvládly je naprosto s přehledem.

Lukostřelecké závody. | Foto: Jana Kolihová

Děvčata střílela v klidu a pohodě. Každé se podařilo udělat si svůj osobní rekord. Zora Staňková nastřílela 514 bodů z 600 možných, Kateřina Václavová 505 a Barbora Václavová 440. Lukostřeleckých závodů se zúčastnil i Tomáš Tóth, který trénuje ve Stříbře, s nástřelem 461 bodů. V celorepublikovém žebříčku jsou tak zatím Zora Staňková na 1.místě a Kateřina Václavová na 2. místě. V březnu pojedou žákyně do 10 let na Přebor ČR. „Doufám, že jejich forma vydrží, aby si svá místa obhájily,“ přeje si trenérka Jana Kolihová. Autorka: Jana Kolihová