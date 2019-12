V duchu tohoto hesla opět uspořádal kladrubský oddíl volejbalu „Opravdu správní rošťáci“, který funguje pod křídly DDM Stříbro, pro své členy Noc v tělocvičně.

„Jedná se o již tradiční, a mezi dětmi velmi oblíbenou akci, kterou si málokdo nechá ujít. Tentokrát se zúčastnilo čtyřiadvacet dětí a nadšení nebralo konce. Vše začalo už odpoledne velkým stěhováním potřebných věcí na spaní a přežití,“ přiblížila akci trenérka Miroslava Škovránková.

Balkon tělocvičny kladrubské základní školy tak zcela zaplnily spacáky, batohy a ostatní vybavení dětí. O křik a smích nebyla nouze.

„Vzhledem k tomu, že se jednalo o trošku strašidelnou noc, vyráběly děti papírové postavičky duchů,“ dodala.

Protože byly účastníky sportovně založené děti, nemohly chybět hlavně společenské a míčové hry v tělocvičně, pro zpestření i s barevnými nafukovacími balonky. Následovala pak společná večeře, strašidelná stezka, večerní hygiena, čtení knížek a společné usínání. Ranní budíček přišel přesně v osm hodin.

„Ale to ještě nebyl konec. Po snídaně jsme s dětmi vyráběli papírové anděly a zahráli jsme si volejbal v tělocvičně. Teprve pak přišel úklid a balení, do kterého se nikomu nechtělo. Akce se moc povedla. Děti si jen stěžovaly, že to rychle uteklo a nejčastější otázka byla ´Kdy tady zase budeme spát?´“ spokojeně shrnula trenérka.