Mám za sebou nejhorší úvod sezony v kariéře, přiznal Šmíd

První polovina roku vyšla Karlu Šmídovi náramně. Reprezentoval Česko na házenkářském mistrovství Evropy, s Talent týmem Plzeňského kraje vyhrál domácí pohár, pomohl klubu do čtvrtfinále evropského Poháru EHF a k zisku extraligového stříbra. Ale od září až do posledního extraligového kola ve druhé polovině prosince to byla pro devětadvacetiletého brankáře sportovní pohroma.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Karel Šmíd čelí střele lovosického Bogdaniče. Na snímku jsou vidět tři zatejpované prsty gólmana Plzně. | Foto: Hynek Sladký

„Řekl bych, že mám za sebou nejhorší úvod sezony v kariéře. Ani pro jeden zápas jsem nebyl zdravý. Nejprve jsem měl zlomený nos, a když to srostlo, tak mně na tréninku střela Honzy Stehlíka otočila tři prsty na pravé ruce a mám prasklé pouzdro. Marek Štefanič je po operaci kyčle, takže jsme neměli kým doplnit Fildu Herajta. Dva měsíce jsem byl připravený zaskočit napůl zraněný. Poslední dobou to sice bylo lepší, ale zpočátku to nebylo úplně ono,“ říká Karel Šmíd. Zranění vás stála místo v reprezentaci… Ano. Bylo to logické, protože jsem nechytal, a když jsem chytal, tak zraněný, čemuž bohužel odpovídaly výkony. Těším se na další část sezony, v níž doufám, že už s doléčenou rukou budu moct týmu pomáhat a začít konečně chytat. Poslední trénink jsme měli ve středu 21. prosince, kdy jsme si dali fotbal staří proti mladým a staří opět vyhráli. Teď máme čas na regeneraci, dát se zdravotně dohromady. Znovu se sejdeme až 2. ledna. Jaké podzimní výhry si mužstvo nejvíce cení? Určitě výhry v Karviné a v Lovosicích. Čtyři házenkáři Talentu jsou v nominaci na přípravu v Lotyšsku Jaká ze dvou podzimních porážek nejvíc mrzí? Doma s Duklou. V Zubří je spíše úspěch vyhrát. Musíme mít na paměti, že vyhrát v Zubří a v Karviné je vždy strašně těžké. Proto prohra v Zubří tolik nemrzí jako domácí zápas s Duklou na konci roku v posledním kole, v němž jsme přišli o první příčku. Proti Dukle nám očividně došly síly. Delší dobu jsme kvůli zraněným hráčům hráli v improvizované sestavě, k tomu spoustu kluků hrálo se zraněním. Myslím si, že bodový zisk mohl dopadnout i hůře vzhledem k našemu zdravotnímu stavu. Věřím ale, že vybojujeme první místo po základní části. A potom ho snad potvrdíme i v play-off. Na jaře vám odpadne jedna soutěž, a to Pohár EHF. Mrzí vás to? Je škoda, že se nám nepodařilo postoupit v evropském poháru. Na druhou stranu budeme mít více času soustředit se na extraligu, protože minulou sezonu nás evropský pohár dost možná stál český titul. Naše účinkování v play-off bylo hodně náročné a kostrbaté. Extraliga je pro nás primární. Předpokládám, že jarním cílem bude i obhajoba prvenství v Českém poháru… Určitě. Uvidíme, jak se rozhodne o semifinále, které jsme měli hrát s Brnem. Podle mých informací zápas oficiálně odložen nebyl, Brno odmítlo dorazit na zápas, protože má hodně zraněných a nemocných hráčů. Nicméně zápas se měl odehrát a dost možná náš zápas i druhé semifinále Karviná – Zubří budou kontumovány, protože hostující týmy odmítly dorazit kvůli marodkám. Ale uvidíme… FOTO: Talent prohrál s Duklou po mizerné první půli a přezimuje druhý

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu