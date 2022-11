Už to jednou dokázala. Ze závodnice krajské úrovně se Kateřina Razýmová vypracovala v elitní běžkyni na lyžích. V českou jedničku, která se na světové scéně umisťovala v první desítce. Jenže se stala maminkou, vypustila olympijskou sezonu a nyní, jen pár měsíců po narození dcery, se 31letá reprezentantka snaží do blýskavých výšin vrátit.

Má vizi a tvrdě trénuje.

Momentálně na lyžích ve švýcarském Davosu, kde je s manželem a trenérem Vladislavem Razýmem mladším. Ale i s malou Izabelou, kterou stále kojí. A také se svým otcem Pavlem Berouškem v roli chůvy.

„Tentokrát to padlo na tátu. Ale Izabelka je hodná, jestli se to dá takhle o miminku říct. To už musí být, aby dala pláčem najevo, že ji něco štve,“ říká s úsměvem členka plzeňského Sport Clubu.

Kateřina Razýmová s dcerou Isabelou.Zdroj: fcb K. Razýmové

Na mistrovství republiky v závodech na kolečkových lyžích jste brala dvakrát stříbro. Nedávno jste zlepšila vlastní traťový rekord při výběhu na Krkavec. Jak dlouho trénujete naplno?

Od srpna, takže dva a půl, tři měsíce. Tak nějak.

Obavy, zda je fyzická dřina takhle brzy po porodu vhodná, vás opustily?

Pochybnosti jsem měla zejména vůči sobě. Že bych ublížila malé, to jsem absolutně vylučovala. Spíš jsem se obávala, abych nezačala příliš brzy a nezadělala si na zdravotní trable. To už je ale pryč. Tělo reaguje dobře, únava nepřišla. Možná proto, že jsem se hýbala prakticky až do porodu a poté jsem začínala hodně zvolna.

Vstřebává se tvrdá příprava snáze díky povedeným výsledkům?

To je hlavní hnací motor a pro sportovce zásadní věc. Když se zlepšujete, tak vás to povzbuzuje do další práce, obrovsky motivuje. A to se mi nyní děje.

Vše šlo tak hladce? Nebyly chvíle, kdy tělo bolelo a vy jste si říkala, mám to zapotřebí?

Někdy na začátku srpna jsme všichni doma prodělali covid. A to byly momenty, kdy jsem pochybovala, zda má moje snažení mysl. Ale spíš tak, že všichni trénují a já nemůžu. Odtrénované hodiny sice chybí, ale tím, že následně přišly nějaké výsledky a blížím se k závodní váze, tak převládá pozitivní nálada.

Jenže zatímco dříve byste se po tréninku mohla věnovat jen sobě, teď se o vaši pozornost hlásí dcerka. Jde to zvládnout?

Občas je to náročné, ale Izabelka je klidné miminko, dobře spí a nechává mě trénovat. Samozřejmě že jen sama bych to nezvládla. Když to jde, tak zaskakuje Lászlo (manžel). Ale protože trénuje i další závodníky, tak pak roli chůvy přebírají nejčastěji naši rodiče.

Kateřina Razýmová s manželem a trenérem Vladislavem.Zdroj: fcb Kateřiny Razýmové

Na lyžích jste se sklouzla již dříve na ledovci pod Dachsteinem. Jaké to byly pocity?

Asi tím, že jsem z lyží slezla až někdy v dubnu jen pár týdnů před porodem, tak mi to přišlo přirozené. Mám to zažité, navíc jsem v létě něco odjezdila i na kolečkových lyžích, takže žádný problém.

V závěru týdne začíná ve Finsku Světový pohár, ale vy se na závodní scénu vrátíte až v polovině prosince v rámci Evropského poháru. Je to daleko, nebo blízko?

Ještě nedávno bych asi odpověděla, že hrozně blízko. Ale tím, že se cítím v pohodě a forma stoupá, tak mě teď trochu mrzí, že nemůžu začít dřív. Nicméně beru to tak, že alespoň ještě něco natrénuji (úsměv).

Kde konkrétně, když sněhu zatím moc není?

Míst v dosahu, kde se dá nyní lyžovat, je skutečně málo. A ještě jde většinou jen o kolečka s navezeným sněhem ze zásob z minulé sezony. Proto jsme k přípravě zvolili vysokohorský Davos, kde bychom měli být čtrnáct dní. Není to tolik, kolik by asi bylo třeba, ale věřím, že to bude stačit.

Návrat do Světového poháru jste si naplánovala na přelom roku, kdy startuje Tour de Ski. Už studujete profily a záludnosti etap?

Zatím jsme řešili, hlavně jak se postaráme o malou, která s námi na Tour de Ski bude. Závody jsou dané, znám i místa, kde se jede, takže zvláštní příprava dopředu není třeba.

Budete před prvním startem hodně nervózní?

To si zatím nedokážu představit. Klidná rozhodně nebudu. A jen doufám, že výsledky z tréninku a nějaká osobní pohoda mi pomůžou nepříjemné předstartovní pocity zkrotit. Tak uvidíme.

