„Odehráli jsme velice špatný první poločas, v němž jsme neproměnili spoustu šancí. Pokud bychom jich využili aspoň polovinu, tak by nám Dukla aby neutekla o tolik gólů. Rozdíl o devět branek vypadal hrozně, ale do konce poločasu jsme snížili na šest gólů,“ konstatoval Jan Stehlík.

Co všechno vám v zápase nevycházelo?

Neproměnili jsme šance – sedmičky, měli jsme spoustu náskoků. To jsou jasné brankové příležitosti. Můžeme se bavit i o tom, že dostáváme hodně branek. Při sedmdesátiprocentní úspěšnosti šancí bychom dosáhli minimálně na remízu. Dotahování pak stojí spoustu sil.

Dvakrát jste se dotáhli na rozdíl jednoho gólu. Chybělo v závěru i štěstí?

Možná. Jak jsem ale řekl: všechno se to odvíjelo od prvního poločasu. Pokud bychom proměnili nějaké šance a hráli líp, tak bychom nemuseli mluvit o štěstí.

Jaké pokyny jste dostali od trenérů v poločasové přestávce?

Pokusit se zvrátit skóre, protože to přece jen bylo o nás. Při veškerém respektu k Dukle byl první poločas z naší strany hrozný. Nestalo se poprvé, že jsme selhali v koncovce. Neproměňovali jsme šance v evropských pohárech proti Dobele a první zápas v Izraeli s Ramatem.

Co vás napadlo, když jste prohrávali o devět branek?

To byl špatný moment, Každý z nás to chtěl zvrátit, ale otočíte to kolektivní hrou. Po přestávce jsme se zlepšili v útoku i v obraně.

Zmínil jste, že dotahování nepříznivého výsledku stojí hodně sil. Máte jich teď méně vzhledem k náročnému programu?

Určitě. Do toho se přidala další zranění. Program je nabitý, ale to měla i Dukla. Myslím si ale, že když neproměníme jasné šance, nemůžeme se vymlouvat na únavu. Můžeme se bavit o tom, jestli by obrana s gólmany mohla být lepší a dostávat méně branek, protože poslední dobou inkasujeme hodně branek.

Ve středu vás čeká semifinále Českého poháru. Co musíte udělat, abyste uspěli?

Už se musíme soustředit na další zápas. Obrana je dlouhodobě problém a možná je to tím, že máme spoustu zraněných. A hlavně zlepšit koncovku.

Zažíváte jednu z nejnáročnějších částí sezony?

Nemyslím si to. To, že přijdou zranění, je součást sportu. S tím se musíme popasovat.

