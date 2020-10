Ještě po sedmém kole se se svými spoluhráči vyhříval na nejvyšším postu tabulky, když jeho tým neztratil ani bod a všechny soupeře dokázal přehrát. V tom osmém, posledním před koronavirovou stopkou, však i on musel zkousnout nelítostný debakl 1:7 na hřišti největšího favorita soutěže FK Tachov. Právě na tom hřišti, kde strávil značnou část své kariéry a kde měl odehrát celou jarní část minulé sezony. V dresu ´Efkáčka´, které po zmíněném utkání vystřídalo Dlouhý Újezd v čele celkového pořadí, okusil dravý záložník či útočník i oblastní přebor a divizi. Jak sám říká, v tachovském dresu se mu dařilo.

Ve zmíněném utkání jste se opět vrátil na místo činu. Jak moc jste se na tachovský trávník těšil?

"Já se na zápas těšil až extrémně. Vlastně to bylo asi poprvé, co jsem hrál proti Tachovu, kde jsem fotbalově vyrůstal."

Na jaře jste měl pomoci Tachovu k postupu z okresního přeboru, bohužel přišel Covid a sezona předčasně skončila. Co Vás vedlo k tomu, že jste šel do Tachova jen na půl roku?

"V té době byla trochu jiná situace. Chtěl jsem Tachovu pomoci postoupit z okresu, protože měli spoustu kluků zraněných a teprve tak nějak dávali dohromady tým. Takže, když mi zavolal trenér Pták, tak jsem se rozhodl Tachovu pomoci a navíc tehdy v Újezdě už nebylo moc, o co hrát. Byli jsme po podzimu v I.B třídě asi šestí v tabulce a o postupu nebyla řeč. Nicméně, právě Covid pak všechno překazil."

A teď v létě to také nedopadlo. Proč?

"Protože, když jsem šel tehdy na jaro do Tachova, tak jsme se domluvili jak v Tachově tak v Újezdě, že půjde jen o takovou půlroční výpomoc s tím, že se v létě zase vrátim zpět do Újezda."

Sparta je právě s Tachovem se stejným počtem 21 bodů na čele soutěže (druhá pouze zásluhou horšího skóre – pozn. aut.). Čekal jste to?

"Takovouhle sérii jsme nečekali asi nikdo, ale určitě je to příjemné a všichni si to užíváme.“

Čím to je? Vždyť máte skoro stejný kádr jako vloni, a to jste body ztráceli…

"To je dobrá otázka, už jsem si jí taky pokládal (smích). Ale asi to bude tím, že náš tým je pohromadě už docela dlouho, máme skvělou partu, mladý kluky plus pár zkušenějších, a výborného trenéra. Letos vlastně přišli jen dva, tři noví kluci, všechno si to sedlo a zatím nám to šlapalo jako snad nikdy (smích)."

Do Tachova se vrací jeho bývalí odchovanci. Co vy?

"Jak už jsem říkal, my máme v Újezdě skvělou partu kluků. Já osobně jsem tu spokojený a hraju tady rád, takže zatím nepřemýšlím nad tím, že bych se někdy v dohledné době vrátil do Tachova."

Co říkáte současnému stavu ve fotbale, kdy se soutěže včetně vašeho velkého okresního derby v Tachově hrálo bez diváků a teď už se nehraje vůbec?

"Tak tohle mě mrzelo nejvíc. Zrovna pro zápas v Tachově to byla velká škoda, protože by dorazila určitě spousta lidí z Tachovska a byla by skvělá kulisa. Je škoda, že nás ten Covid zase dohnal."

Autor: Jan Vydra a Robert Babor