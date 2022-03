„Třetí místo beru jako velký úspěch, protože na mistrovstvích ČR se mi smůla lepila na paty. Doteď nemohu třetí místo pozitivně strávit, jsem strašně šťastná, že se mi konečně povedlo získat medaili. Ta je odměnou za to, co jsem atletice za ty roky obětovala,“ pokračovala Denisa Hrušková.

Před třemi roky byla pod širým nebem mezi dorostenkami čtvrtá v disku, o rok později pátá v kouli. Minulý rok už mezi juniorkami skončila opět pátá v kouli. „Myslím si, že problém byl v hlavě. Když jsem šla do kruhu, bojovala jsem více sama se sebou než se soupeřkami,“ vysvětlila vrhačka.

Do Ostravy se těšila, na Moravu jela s cílem vylepšit si osobní rekord. To se jí povedlo, protože druhým pokusem poslala kouli do vzdálenosti 12,08 metru. Dvanáctimetrovou hranici do té doby nepokořila. Od druhého až do posledního šestého pokusu držela třetí příčku. „Byla jsem nervózní, protože holčina na čtvrtém místě se přibližovala každým pokusem,“ popsala průběh závodu studentka stříbrského gymnázia.

Čtvrtá Natálie Olivová z Kolína zaostala za Denisou Hruškovou o 18 centimetrů. „Věděla jsem, že soupeřkao bronzovou medaili má osobák přes dvanáct metrů, takže před odjezdem do Ostravy jsem si řekla, že bych mohla být třetí, nebo že zase slíznu čtvrté místo,“ řekla už s úsměvem Hrušková.

V atletické sezoně pod širým nebem tradičně ke kouli přidá disk a kladivo. „Čeká mě soutěž družstev a v disku bych chtěla zabojovat o medaili na mistrovství republiky,“ přeje si atletka, která s tímto sportem začala až v osmé třídě. „Byla jsem aktivní dítě, takže předtím jsem dělala aikido, horolezectví a rok nebo dva spoustu dalších sportů. Jednou jsme si s kamarádkami řekly, že bychom se chtěly začít více hýbat, takže jsme začaly chodit do atletického klubu ve Stříbře. Objížděly jsme i školní atletické soutěže,“ zavzpomínala na začátky Denisa Hrušková.

Začínala sprintem na 60 a 150 metrů, skokem do dálky a hodem kriketovým míčkem. Později přidala hody a vrhy. „Tím, jak jsem procházela všemi disciplínami, tak se ukázalo, že mám větší talent na vrhačské disciplíny. A proto jsem u nich už zůstala,“ vysvětlila bronzová medailistka ve vrhu koulí z MČR 2022 juniorek.

