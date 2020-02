Kdo by ve Stříbře neznal agilní motokrosový klub AMK a hlavně proslulou trať Terén svatého Petra s legendární ´stříbrskou bestií´ – drsným souběžným skokem přes silnici č. 193!

Ale to není v tomto městě jediné spojení motocyklů s náročným terénem.

Již od roku 2006 totiž funguje ve Stříbře parta aktuálně už dvou desítek zapálených nadšenců do endura a jejich aktivity také rozhodně stojí za pozornost.

Spoluzakladatelem, vedoucím a v podstatě i hlavním mechanikem A-Z Racing Teamu, který se věnuje klasickému i extrémnímu enduru, je Robert Meyer.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi motokrosem a endurem?

Enduro je sport sice na první pohled podobný motokrosu, ale je provozován na motocyklech s normálním osvětlením, poznávací značkou a technickým průkazem na specifických přírodních tratích s různou obtížností, tažených například lesy, kamenolomy, starými zemědělskými areály či strmými roklinami. Ne na krátkém uměle vybudovaném okruhu a celkově malé ploše jako motokros.

Fungujete již čtrnáctým rokem. Stále ve stejném složení?

To ne, rozrůstáme se. Náš enduro tým oficiálně vznikl v roce 2007 a tehdy jsme měli šest členů, kteří vlastnili mo-tocykly vyšších obsahů. Postupně se tým rozrostl za třináct let na dnešních asi dvacet členů. Pravidelně se scházíme i dvakrát měsíčně.

Jak probíhá standardní rok závodníků v enduru?

Zrovna ten loňský rok nám přinesl nemálo dobrých výsledků a umístění, když se náš tým účastnil závodů u nás i v zahraničí. Třeba v Rakousku, Polsku, Německu nebo Rumunsku. Naši jezdci na převážně dvoudobých motocyklech o obsahu 250 až 300 ccm absolvují ročně deset až dvacet akcí a příprava na ně probíhá bez zimních přestávek, které v enduru oproti jiným motorsportovým aktivitám nejsou nutné. Jezdíme za každého počasí.

Jste tedy s rokem 2019 spokojeni?

Spokojeni jsme velice. Hlavně jsme loňský rok zvládli bez zranění. A mohu s klidným svědomím říci, že kam jsme vloni přijeli, tak tam jsme stáli na bedně.

Jaké byly největší loňské týmové úspěchy?

Když to vezmu po jednotlivých členech, tak Vašek Nedvěd z Kladrub byl celkově čtvrtý ve své třídě v mistrovství republiky, bronz bral v Rumunsku na velice těžkém závodě King of the Hill a v úplně nejextrémnějším evropském podniku Erzbergrodeo dojel z téměř dvou tisíc startujících na 27. místě. Také byl celkově druhý v seriálu Crosscountry OK Cup v kategorii Open.

Jirka Koukolík z Vrbice na King of the Hill bral třetí flek v kategorii Expert, na Extrem Enduru v Petříkovicích byl třetí v hobby kategorii a tu v Kotrba Cupu 2019 dokonce celkově vyhrál. A to začal jezdit až ve třiceti letech, ale hned dojel třetí a ohromně ho to chytlo (smích).

A já jsem takový sběratel třetích míst. Vloni například v kategorii profi veteránů v Petříkovicích, na německém Granitbeisseru nebo dvakrát na přeboru Česka v Plasích.

Kdo kromě vás tří ještě tvoří A-Z Racing Team?

Vedle naší trojky takové zdravé závodní jádro tvoří ještě Jaroslav Nedvěd, Marek Meyer a Marek Hutňan. A samozřejmě k nám patří i řada dalších příležitostných jezdců.

Takže pořád správná parta pro adrenalinový sport?

Ano, parta je to pořádná! Zažíváme spolu spoustu zážitků a situací, které se hodí při dlouhých zimních večerech k převyprávění. Jednou nebo dvakrát měsíčně se všichni sejdeme v klubovně v Pastýřské ulici ve Stříbře, a tam to probíráme a spřádáme plány pro další akce a účasti v soutěžích. Léta spolupráce ukazují, že o tomto sportu přemýšlíme a máme ho rádi úplně stejně.

Takže, jaké jste ukuli plány na letošní sezonu?

Chystáme se i tento rok na seriál Mistrovství České republiky v enduru,několik závodů v extrémním enduru u nás i za hranicemi a snad absolvujeme i čtyřdílný seriál Crosscountry v sousedním Německu.

Jak se na vaše závodění dívají vaši rodinní příslušníci? Jezdí na závody s vámi?

Je jasné, že toto všechno se nedá absolvovat bez podpory rodin, manželek a kamarádů. Společně s námi také snášejí strasti na cestách a někdy těžce vykoupené úspěchy či neúspěchy. Mnohdy je to u některých až na hranici sil nebo finančního vyčerpání. Za to všem zúčastněným podporovatelům všichni velice děkujeme. Samozřejmě obrovský dík patří i našim sponzorům.

Vychováváte si i mladé endurové pušky, tedy své potenciální nástupce?

Určitě ano. Máme upřímný přístup rk jezdcům, kteří se chtějí vyvíjet a učit tento sport. Ve volných chvílích, se věnujeme kurzům Enduro a Extrem Enduro jízd, kterých se adrenalinuchtiví jedinci mohou zúčastnit s námi a nasát tak atmosféru, kdy se na motorce nejen jezdí, ale kdy se i tlačí (smích). O zábavu je vždy postaráno.

Autor: Robert Babor, Martina Sihelská.