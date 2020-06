Letos už jubilejní třicátý ročník silničního běhu historickým Stříbrem startoval v neděli dopoledne.

Běh věnovaný jako vzpomínka Petru Bursíkovi prvně změnil zažitou trasu a více se běžel městským parkem.

Hlavní závod startoval v půl dvanácté a vedl přes stříbrské náměstí do parku k řece Mži, dále pod železniční viadukty, Partyzánskou ulicí k Mostní brance, zpět kolem Mže do parku a na náměstí. Okruh dlouhý tři a půl kilometru museli běžci v téměř třicetistupňovém vedru zvládnout dvakrát.

„Na start hlavního závodu se postavilo 68 běžců, z toho sedmnáct žen. Na dětský závod, který startoval už ráno, přišlo celkem 183 dětí. Malí běžci a běžkyně startovali v celkem čtrnácti kategoriích, dospělí muži ve čtyřech a ženy ve dvou. Těch zde běhá neobvykle málo. Při tomto závodu byla dokonce pouze jedna kategorie ženy G, tedy ročník 1985 a starší,“ uvedl za pořadatele předseda oddílu atletiky Vladislav Moravec.

Vysoké teploty se běžcům zrovna nezamlouvaly. „V tom parku to docela šlo, ale jak se vyběhlo na volné prostranství na mostě, tam to pálilo hodně, bylo to nepříjemné. Jinak nová trasa se mi líbila , i když v závěru je pěkný kopec. Teď se budu připravovat na Strážský běh,“ popsala své pocity dvaačtyřicetiletá Šárka Bláhová ze Stříbra.

Všech třicet ročníků běhu pamatuje i pětapadesátiletá Jana Hrubá z Heřmanovy Huti. „Ten úplně první ročník jsme běžely jen tři ženy. Časem se jich pár přidalo, ona ta trať je hezká, ale docela náročná. Dnes navíc bylo velké dusno a horko. Co ale oceňuji je to, že se trasa změnila a místo Smutečního vrchu běžíme o trošku menší kopec pod náměstím,“ konstatovala běžkyně.

Výsledky:

Kategorie :

A - muži 1981 a mladší 7000m

B - veteráni B 1971-1980 7000m

C - veteráni C 1961-1970 7000m

D - veteráni D 1960 a starší 7000m

F - ženy F 1986-2002 7000m

G - ženy G 1985 a starší 7000m

1. 1.A 39 Davidík Jakub 2002 TJ Baník Stříbro 0:24:41 + 0:00:00

2. 2.A 37 Jaša Tomáš 1992 TJ Baník Stříbro 0:24:52 + 0:00:11

3. 3.A 72 Šroubek Vlastimil 1992 AK Škoda Plzeň 0:26:47 + 0:02:06

4. 4.A 85 Jadlovský Ondřej 1989 Dolní Žandov 0:27:18 + 0:02:37

5. 5.A 76 Hloušek Adam 1985 Mariánské Lázně 0:28:07 + 0:03:26

6. 1.B 91 Šmíd Jaroslav 1976 Dobřany 0:28:28 + 0:03:47

7. 1.C 70 Beshir Ervin 1967 SK Zdice 0:28:30 + 0:03:49

8. 6.A 75 Kopča Lukáš 1990 TJ Baník Stříbro 0:28:46 + 0:04:05

9. 2.B 67 Bronec Martin 1973 Cyklotrip 0:28:55 + 0:04:14

10. 3.B 74 Sedláček Jan 1978 TJ Sokol Plzeň Petří 0:28:58 + 0:04:17

11. 7.A 83 Gabriško Stanislav 2002 Stříbro 0:29:07 + 0:04:26

12. 8.A 71 Kesl Jiří 1995 USK Akademik o.s. 0:29:27 + 0:04:46

13. 9.A 65 Kučera Petr 2003 AK Škoda Plzeň 0:29:29 + 0:04:48

14. 2.C 1 David Ivan 1964 Cyklodrak Stříbro 0:29:35 + 0:04:54

15. 4.B 69 Toth Václav 1972 Kynšperk nad Ohří 0:30:09 + 0:05:28

16. 5.B 60 Bíba Jan 1976 SV Stříbro 0:30:30 + 0:05:49

17. 10.A 10 Stach Ivan 1986 Stříbro 0:30:33 + 0:05:52

18. 1.G 62 Šmákalová Petra 1977 Sokol SG Plzeň Petří 0:30:48 + 0:06:07

19. 11.A 45 Nejedlý Václav 1990 Stříbro 0:31:43 + 0:07:02

20. 6.B 4 Trávníček Jiří 1972 SV Stříbro 0:31:43 + 0:07:02

21. 12.A 30 Poláček Tomáš 1991 Stříbro 0:31:59 + 0:07:18

22. 13.A 84 Horák Miroslav 1985 Plzeň 0:32:07 + 0:07:26

23. 7.B 93 Petrásek Radek 1979 Horšovský Týn 0:32:18 + 0:07:37

24. 2.G 77 Slavíková Eva 1984 0:32:22 + 0:07:41

25. 3.C 2 Pospíšil Jan 1970 Utah team Pytlov 0:32:30 + 0:07:49

26. 1.D 26 Zíka Josef 1960 SV Stříbro 0:33:50 + 0:09:09

27. 3.G 100 Perglerová Eva 1974 Přeštice 0:34:31 + 0:09:50

28. 4.G 14 Stachová Pavla 1985 SV Stříbro 0:34:38 + 0:09:57

29. 14.A 95 Fiedler Lukáš 1990 Stříbro 0:35:01 + 0:10:20

30. 8.B 89 Peteřík Tomáš 1980 Hujerojc 0:35:17 + 0:10:36

31. 15.A 90 Audes Marek 1981 Olympia Plzeň 0:35:37 + 0:10:56

32. 16.A 68 Paikrt Milan 1987 Kynšperk nad Ohří 0:36:13 + 0:11:32

33. 4.C 9 Macák Jan 1961 SV Stříbro 0:36:16 + 0:11:35

34. 5.G 61 Bajerová Michaela 1973 Plzeň 0:36:30 + 0:11:49

35. 5.C 43 Kotek Silvestr 1962 SV Stříbro 0:36:54 + 0:12:13

36. 6.C 86 Kučík Štefan 1967 SV Stříbro 0:37:22 + 0:12:41

37. 6.G 13 Bláhová Šárka 1978 Stříbro 0:37:29 + 0:12:48

38. 17.A 24 Lörik Jan 1988 Kladruby 0:37:41 + 0:13:00

39. 7.C 44 Šrámek Milan 1962 SV Stříbro 0:38:30 + 0:13:49

40. 8.C 8 Kroupa Jaroslav 1964 SportklubChodová Pla 0:38:35 + 0:13:54

41. 18.A 80 Kraus David 1992 Nýřany 0:38:37 + 0:13:56

42. 7.G 54 Procházková Patricia 1984 SV Stříbro 0:38:54 + 0:14:13

43. 19.A 20 Vlasák Tomáš 1986 AVL Stříbro 0:38:55 + 0:14:14

44. 9.C 22 Volena Radek 1969 SV Stříbro 0:39:25 + 0:14:44

45. 2.D 79 Královec Jiří 1957 AK Sokolov 0:39:31 + 0:14:50

46. 3.D 11 Vlasák Jaroslav 1958 AVL Stříbro 0:40:01 + 0:15:20

47. 8.G 63 Petrovičová Romana 1977 Černoším 0:40:37 + 0:15:56

48. 9.B 81 Kvaš Zdeněk 1980 AC Nýřany 0:40:55 + 0:16:14

49. 9.G 21 Bernášková Alena 1984 Osmáci CZ 0:41:07 + 0:16:26

50. 10.C 36 Kalista Jiří 1965 SV Stříbro 0:42:00 + 0:17:19

51. 10.G 23 Bečvářová Marcela 1971 SKP Union Cheb 0:42:15 + 0:17:34

52. 4.D 12 Labanc Štefan 1954 SV Stříbro 0:42:18 + 0:17:37

53. 5.D 92 Matějka Miloš 1960 SV Stříbro 0:42:58 + 0:18:17

54. 10.B 58 Novotný Jindřich 1972 0:43:21 + 0:18:40

55. 11.G 59 Valentová Michaela 1982 Cyklotrip 0:43:40 + 0:18:59

56. 20.A 66 Stodůlka Vladimír 1985 Cyklodrak Stříbro 0:44:12 + 0:19:31

57. 12.G 46 Klimentová Marta 1981 Skviřín 0:44:23 + 0:19:42

58. 21.A 94 Čižmár Tomáš 1992 Stříbro 0:44:51 + 0:20:10

59. 11.B 82 Staněk Jiří 1977 Plzeň 0:45:03 + 0:20:22

60. 22.A 25 Matulka Adam 2001 TJ Baník Stříbro 0:45:29 + 0:20:48

61. 6.D 73 Vlček Josef 1960 Sušice 0:48:38 + 0:23:57

62. 13.G 51 Sihelská Martina 1970 Stříbro 0:51:08 + 0:26:27

63. 14.G 18 Hrubá Jana 1964 SV Stříbro 0:52:13 + 0:27:32

64. 7.D 38 Šůcha Václav 1946 SV Stříbro 0:52:41 + 0:28:00

65. 15.G 78 Růžičková Gabriela 1965 0:78:00 + 0:53:19

66. 8.D 56 Tolar Vladimír 1940 SV Stříbro 0:78:00 + 0:53:19

Martina Sihelská, Robert Babor