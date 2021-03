Protože se v neděli 14. března narodila ve Stodské nemocnici letos třicetileté Daně Kušlitové z Tachova. Ano, té Daně Kušlitové, která tak parádně hraje basketbal, že to dotáhla až do nejvyšší tuzemské soutěže a dokonce i do české reprezentace.

Je tedy reálný předpoklad, že Anetka bude mít sportovní geny po mamince…

„S radostí si dovolujeme informovat, že se v neděli 14. března u nás narodila krásná holčička Anetka, jejíž maminkou je mnohonásobná reprezentantka české basketbalové reprezentace Dana Kušlitová. Opora týmů Karlových Varů, Trutnova nebo Strakonic pochází z Tachova a porodnici ve Stodě si vybrala díky pozitivním referencím od svých známých a kvůli klidné rodinné atmosféře. Péči si čerstvá maminka velice chválí. S Anetkou jsou obě v pořádku a pozdravují všechny své blízké i přátele,“ informoval začátkem týdne mluvčí nemocnice Jiří Kokoška.

„Je to tu přesně takové, jak jsme si představovala. Klidné prostředí, kde o nás pečují stále stejné sestřičky a lékařky a jsou moc milé a pozorné,“ přitakávala Dana Kušlitová, která byla ráda, že i přes několikahodinové čekání na potomka s ní mohl být po celou dobu porodu Anetky tatínek František.

„Aneta se narodila v neděli dopoledne a při porodu měřila 50 centimetrů a vážila 3080 gramů. Za personál nemocnice ji samozřejmě přejeme hodně zdraví a ať už bude sportovkyní, nebo jí bude v životě bavit cokoli jiného, tak ať se ji daří minimálně tak jako její mamince pod koši,“ dodal Kokoška.

Dana Kušlitová měla od mala talent na míčové sporty a za svoji dosavadní basketbalovou kariéru prošla řadou kvalitních klubů od dorosteneckých časů v Czech Coal Aldast Strakonice přes Karu Trutnov, kde dosáhla svých největších úspěchů na extraligové scéně bronzem a čtvrtým místem, VŠE Praha a BK Lokomotiva Karlovy Vary, než se po své první seniorské reprezentační sezoně trochu překvapivě oblékla do dresu Slavoje Tachov v západočeské basketbalové lize žen. „Užívám si to, je to pro mě čest reprezentovat, a to už i v juniorských kategoriích. A teď to pro mě znamená opravdu hodně. Když mi přišla pozvánka, nečekala jsem to, byla jsem překvapená. Měla jsem sice dobrou sezonu, ale říkala si, že na repre to není,“ řekla v červnu 2018 tehdejší karlovarská pivotka před svým debutem se lvíčkem na prsou v rozhovoru se sportovním novinářem Ivem Vymětalíkem.

Tehdy také laborovala se zdravotními problémy a strávila měsíc v nemocnici, což ji ve slibném pokračování kariéry pod bezednými koši přibrzdilo. Nicméně juniorské úspěchy s českým týmem v podobě bronzu z mistrovství Evropy 2010 v Makedonii či účasti na světovém šampionátu v Thajsku ji už dříve zařadily mezi tuzemskou basketbalovou elitu.

Teď tedy má 182 centimetrů vysoká sportovkyně před sebou další výzvu. Tentokrát na zcela mimosportovním poli. Za to, být Anetce skvělou maminkou, sice nedostane žádné body a na krk medaili, ale bude to pro obě jistě to největší dosažené vítězství!

A uvidíme za pár let, jestli začne malá Aneta driblovat s míčem a házet ho mezi obroučky síťovaných košů jako její šikovná maminka…