V následné kategorii, tj. starší žactvo (2007-2008), štafeta se znakem našeho kraje dokončila závod jako sedmá, a to i přes výborné přispění Ondřeje Špirocha. Když nastal čas boje o republikové tituly, stáli na startu juniorského závodu (ročníky 2003-2004) dva stříbrští zástupci, Štěpán Trávníček a Jiří Špiroch. 42 běžců čekala trať dlouhá šest kilometrů. V prvním ze čtyř 1,5 km dlouhých okruhů se převážně taktizovalo, v následujících kolech se startovní pole postupně roztrhalo. Strategii se lépe přizpůsobil Jiří Špiroch, který přestože je věkem ještě dorostenec (2005), doběhl na celkovém šestém místě. Při náběhu do posledního kola dokonce bojoval i o nominaci na mistrovství Evropy v krosu. Bohužel se to letos nezdařilo, ale i tak si zaslouží velký potlesk, protože předvedl bravurní výsledek.

Tohle mistrovství tedy úspěšně zakončilo dlouhou venkovní sezonu, jež byla ozdobena mnoha skvělými výsledky mimo jiné i například republikovými tituly, ale hlavně úsměvy a radostí ze sportu. Atleti teď kromě sněhových vloček, sv. Mikuláše či Vánoc mohou začít vyhlížet start halových soutěží. Věříme, že do nich atleti vstoupí pravou nohou a budou stejně, nebo snad i více úspěšní než letos.

Ani sníh nezastaví stříbrské atlety

Autorka: Tereza Záhořová