Talentovaná atletka stříbrského Baníku na sebe upozornila při domácí vrcholné akci, jakou je mistrovství ČR. V závodě na 60 metrů byla třetí (7,73 sekundy) a ve sprintu na 150 metrů skončila druhá časem 18,82 vteřin. „Do Mladé Boleslavi jsem neodjížděla v dobré zdravotní situaci, takže mistrovství republiky nemohlo dopadnout lépe. Jsem ráda, že to tak dopadlo, i když jsem přesvědčena, že za jiných podmínek by to mohlo být lepší,“ řekla Tereza Záhořová.

Uplynulý rok považuje za povedený, jen ji mrzí, že kvůli hygienickým opatřením proti koronaviru byla zrušena halová sezona.

Patnáctiletá Tereza Záhořová se od této sezony posunula z kategorie žactva do dorostenecké. V ní už má za sebou první závody halové sezony. V Plzni ve sprintu na 60 metrů vyhrála a časem 7,78 sekundy si vytvořila nový halový rekord. Minulý týden vyhrála mistrovství Plzeňského kraje dorostenek na trati 200 metrů (25,37 s).

Se vstupem do sezony může být spokojená.

Úspěchy stříbrské atletiky. Excelovali Trávníček, Davidík i Kristýna Záhořová

V dorostenecké kategorii už nebude mít sprint 60 metrů, ale 100 a 200 metrů. „Zároveň se chci zaměřit na štafetu, do které jsem byla vybrána do širšího výběru. Byla jsem na přípravném soustředění,“ dodala Tereza Záhořová.

Tento rok by se mělo konat odložené mistrovství Evropy do 17 let. „To bude velká výzva, proto bych se chtěla zlepšit a přiblížit času, který je potřeba zaběhnout. Do loňského výsledku ve stovce mi schází 26 setin,“ uvedla.

Podle Záhořové bude záležet na formě, zdravotním stavu i psychice a závodech. „Pokud se sejdou dobré podmínky, tak čas bych mohla zlepšit. Ale nemyslím si, že by to stačilo až na limit,“ myslí si Tereza Záhořová.

Stříbrská sprinterka má ve výsledkové listině z minulé sezony i skok do dálky a vrh koulí. „Při závodech družstev jdu i na kouli, abych vybojovala body,“ vysvětlila studentka čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia ve Stříbře, která v zimě trénuje i v atletickém tunelu v Plzni na stadionu AK Škoda Plzeň.

Davidík maturoval, Kristýna Záhořová vyhrála sprint