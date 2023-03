První březnový víkend hostila atletická hala v Ostravě mistrovství České republiky žactva v atletice a TJ Baník Stříbro zde měl celkem tři zástupce.

Kristýna Záhořová a Ondřej Špiroch. | Foto: TJ Baník Stříbro

První den byl ve prospěch sprinterů na atletické rovince, kde se v běhu na 60 metrů nejprve představil Daniel Coufal. Tento mladík, který je teprve prvním rokem v této kategorii, se vůbec poprvé v kariéře podíval na MČR. Do Ostravy odcestoval jako 18. nejlepší sprinter na 60 metrů, ale z Ostravy odjel s osobním rekordem 7,60 s a především jako 15. nejrychlejší žák v krátkém sprintu. Pro Dana je toto velká zkušenost a již se těší i s trenérkou na venkovní sezonu, kde by se rád probojoval na tento šampionát i na 150 metrů.

Ve stejné disciplíně první den závodila i Kristýna Záhořová, která i přes to, že je také prvoročařka, má za sebou již sbírku zkušeností a medailí z mistrovství ČR. V rozběhu dokázala hladce vyhrát s vypuštěným závěrem za výkon 7,80 s. Ve finále se chtěla poprat o co nejlepší umístění, avšak před cílem udělala drobnou chybu, která ji donesla na 6. místo ve výkonu 7,81 s. Kristýna ale jistě může být spokojená s finálovou účastí, která byla nejkvalitnější ze všech mládežnických kategorií tento rok, když uvažujeme náročnost kvalifikace do finále.

Druhý den byl pro Baník Stříbro již ve znamení cenných kovů. Ten první vybojovala Kristýna Záhořová, která absolvovala rozběh na 150 metrů a o dvě hodiny déle ještě velmi kvalitně obsazené finále. Ve finále měla Kristýna pouze jednu přemožitelku a v čase 18,79 s si doběhla pro stříbrnou medaili, díky které odjela spolu s trenérkou Veronikou Matulkovou z Ostravy s úsměvem na tváři.

Tu nejcennější medaili si z Ostravy odvezl Ondřej Špiroch, který dokázal v běhu na 3000 metrů žáků ukázat všem záda stříbrského dresu a vyhrál tak o necelých 18 vteřin. Tímto výkonem sice zaostal za svým osobním rekordem o sedm vteřin, ale celému startovnímu poli pomohl k tvorbě osobních rekordů. Pro Ondru bylo těžké běžet rychlý závod, ve kterém chtěl zaútočit na rekord mistrovství ČR, ale vzhledem k tomu, že si celý závod sám odtáhnul, neměl za zády nikoho, kdo by s ním držel tempo a pomohl mu k osobnímu rekordu. Ondra si z Ostravy odvezl titul mistra ČR a již se připravuje na venkovní sezonu, která odstartuje první dubnový víkend v rámci mistrovství ČR v krosu, kam odcestuje i se svým trenérem Alexandrem Matulkou.

Autorka: Veronika Matulková