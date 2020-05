„Tak jsme odstartovali závodní sezonu!“ hlásí vesele trenérka dětských atletických nadějí Baníku Stříbro Markéta Zabloudilová. A na mysli má Běh do kopce pro nejmenší běžce a běžkyně, který se uskutečnil v parku doslova ´za humny´ místního atletického stadionu.

Mladí běžci odstartovali sezonu Během do kopce. | Foto: TJ Baník Stříbro

Závod byl vypsán pro kategorie nejmladších od 4 do 11 let věku, mladších žáků a žaček od 12 do 13 let a nejstarších žáků a žaček od 14 do 15 let. „Délka trati se lišila v závislosti na kategorii. Od 400 metrů pro nejstarší závodníky až po 80 metrů pro nejmladší jedince,“ upřesňuje koučka.