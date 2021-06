Dění na trati v Horažďovicích bylo zajímavé, přestože stupně vítězů dle očekávání obsadili největší favorité. Za suverénním loňským vicemistrem republiky Vítězslavem Markem (KTM) vyrovnaně bojovali Dominik Kučeřík a Martin Závrský (KTM). Ještě několik kol před cílem druhé jízdy to vypadalo na celkové stříbro pro Kučeříka, ten ale tlaku Závrského nakonec neodolal.

Kučeříka čeká už třetí sezona v sedle terénního motocyklu KTM o objemu 85 ccm. V této kubatuře tak bude patřit mezi nejstarší, nejzkušenější a nejrychlejší závodníky. V loňském juniorském šampionátu to dotáhl na konečné páté místo, v letošním roce si troufá útočit na medailový výsledek. Na „osmdesátky“ přitom čeká nevídaná porce mistrovských závodů, protože kromě sedmi podniků juniorky je tato kubatura nově zařazena také do programu šesti akcí seniorského motokrosového mistrovství ČR. Závodní harmonogram je kvůli koronavirové krizi pořádně zahuštěný. O prázdninách bude mít Dominik Kučeřík pouze dva víkendy bez mistrovských bojů.

„Domča bude závodit za nový tým. Z toho máme velkou radost. Pár dnů před startem sezony jsme se domluvili na spolupráci s týmem Orion Racing KTM. V Česku je to absolutní špička. Jezdí za ně Petr Bartoš a také Jonáš Nedvěd, který je teď pro Dominika parťákem a trenérem v jednom. Hlavním manažerem Orionu je slavný Petr Kovář, který v 80. letech minulého století patřil do světové špičky. Je to pro nás čest a závazek, abychom takovému týmu neudělali ostudu,“ říká Vladimír Kučeřík, otec, sponzor a mechanik Dominika Kučeříka.

Český juniorský šampionát pokračuje v sobotu 19. června v Jiníně u Strakonic.

Miroslav Šimek