Pan Rudolf Bártl z Plané, kterému je 84 let, ještě loni závodil a letos chtěl znovu. Řekl, že mi postaví motorku, abychom jeli spolu, protože když jede člověk na závody sám, tak je to špatné. Navzájem si pomůžeme, ve dvou se to lépe táhne. Motorka je 380 ccm, závodní kubatura byla do 500 ccm.

Jaká byla konkurence?

Kategorie jsou podle věku - 50 let plus, 60 plus, 66 plus a 72 plus. Motorka musí být do roku výroby 1975, jde o malou motorku s malými zdvihy a ani pořádně nepéruje. Do Sverepce jsme přijeli den předem a celý den jsem na motorce dodělával různé věci, aby vydržela a jela. Nestaral jsem se o to, kolik je tam závodníků a zúčastněných států (V kategorii 60 plus závodilo téměř třicet jezdců, pozn. aut.).

S jakým cílem jste odjížděl na Slovensko?

Zkusit to. Znám české závodníky z dřívějška, ale oni jezdí pořád. Na této staré motorce jsem nejezdil, takže jsem nevěděl, jak mi to půjde.

Ale šlo vám to…

Všichni se divili. Jezdíval jsem všechny kubatury, od 500 do 125 ccm, na níž jsem udělal mistra republiky. Někdo jezdí pouze jednu kubaturu. Myslím si, že jsem přizpůsobivý.

