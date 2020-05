Nemůže za to nezájem provozovatele nebo snad bojkot jezdců a fanoušků, ale stejně jako v ostatních sportech opatření vlády kvůli koronavirové hrozbě. Stop stav na trénování a hlavně pořádání sportovních akcí byl a stále ještě je u motoristických disciplín, na které se sjíždí několikatisícové hordy návštěvníků, obzvláště citelný.

Motokrosový areál AMK Stříbro není v tomto ohledu výjimkou.

„Na zítřek (neděle 10. května – pozn. aut.) chystáme interní schůzku, na které probereme možnosti, které nám přináší rozvolnění opatření vlády od 11. května,“ říká předseda stříbrského automotoklubu Miroslav Vraný, ale příliš optimisticky jeho hlas stále nezní. „Mohli bychom spustit možnost tréninků už od příštího víkendu. Víc než povolených sto lidí by se tam zřejmě potkat nemělo. Ale jenom tréninky nás samozřejmě nijak nespasí a co se týká závodů, tak ty jsou zatím stále v nedohlednu.“

Stříbrští pořadatelé už po zrušení dubnových závodů Poháru Classic Motocross CZ museli odvolat i prestižní mezinárodní mistrovství České republiky terénních sajdkár a čtyřkolek plánované na 24. května a otázkou je, zda se už vůbec budou moci uskutečnit obě podzimní stěžejní motokrosové akce – finále Mezinárodního mistrovství ČR první zářijový víkend a rovněž finálové klání západočeského a středočeského přeboru o tři týdny později. „Vláda podmínky postupně rozvolňuje a změny přicházejí skoro ze dne na den. Ale ani avizované uvolnění postupně až na tisíc lidí pro nás nic neřeší. Na závody u nás se běžně schází pět až šest tisíc diváků a bez nich to nejen z hlediska atraktivity, ale i ekonomicky z pohledu rentability nákladů, nedává smysl,“ dobře ví zkušený funkcionář.

Proto ani pokusit se o pořádání menších, třeba jen klubových, akcí nemá v nejbližší době podle Miroslava Vraného vůbec reálný základ. „Když vypíšeme jakýkoliv pohár našeho AMK, tak se stejně pod od pondělí povolených sto lidí nedostaneme. Závodníků, mechaniků, doprovodu i pořadatelů bude dohromady vždycky daleko více. A to i bez diváků,“ nedělá si iluze.

Přesto šéf AMK Stříbro doufá alespoň v rozjezd podzimní části sezony od konce prázdnin. „Může se stát, že se opatření ještě tento rok úplně uvolní. Ale těžko odhadnout, kdy. Průběžně sledujeme, jestli se neobjeví konkrétnější informace od Autoklubu České republiky, ale ten stále mlčí a nikde nijak neavizuje pořádání jiných republikových závodů v dohledné době. Sezona standardně končí na přelomu října a listopadu, kdy už je hraniční sjízdnost tratí. Jsme tedy v očekávání, jak to letos vůbec dopadne. Závody, které se zatím zrušily, se třeba ještě podaří odjet v náhradním termínu, ale po pravdě budu rád, když by se povedlo uskutečnit alespoň ty plánované na podzim,“ chytá se stébélka naděje Miroslav Vraný, ale jedním dechem hned dodává, že není příliš pravděpodobné, že by po uvolnění opatření okamžitě nastal boom motokrosových závodů. Ve Stříbře ani nikde jinde. Bohužel.