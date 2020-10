„Letošní sezona byla neskutečná,“ říkal Jakub Davidík v rozhovoru pro Český rozhlas Plzeň a Deník.

Teď už se v Itálii chystá na příští rok, v němž by měla pro většinu atletů být vrcholem odložená olympiáda v Tokiu, ale Davidík cílí spíš na juniorské mistrovství světa v Nairobi.

„Nechceme s koučem nic uspěchat, i když olympiáda by byla splněný sen, soustředíme se spíš na Nairobi,“ dodal skromně atlet Baníku Stříbro, kde trénuje pod vedením Alexandra Matulky.

Zároveň běhá extraligu za Škodu Plzeň a je i členem Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje.

Davide, sezonu asi nemůžete hodnotit jinak než jako úspěšnou, nebo se pletu?

Z mého pohledu byla neskutečná. Na takové časy, které se mi podařilo zaběhnout, jsem před sezonou ani nepomyslel. Sice na kilometru jsem to čekal lepší, ale když se ohlédnu na události, které před závodem nastaly, mohu být rád, ale stejně si vůbec nestěžuji. (úsměv)

Třikrát jste posunul český juniorský rekord (800, 1000 a 1 500 metrů), kterého z nich si nejvíce ceníte?

Asi toho na osmistovce. Myslím si, že zaběhnout národní rekord o necelou sekundu je na této trati hodně velké vylepšení.

A kterou z těchto tří tratí máte nejraději? Kde vidíte největší šanci do budoucna prosadit se?

I tady odpovím osmistovku, tu mám nejraději. Dvě rychlá kola jsou pro mě velký adrenalin. S časem 1:46 bych řekl, že se už mohu prosazovat i mezi dospěláky na mezinárodní úrovni. Takže se do budoucna vidím nejspíš na téhle trati. (úsměv)

Měl jste formu jako hrom, ale nemohl jste ji prodat na velkých závodech. Mrzelo vás, že jste přišel o juniorské mistrovství světa i další zahraniční akce?

Hodně mě to mrzelo. Určitě bych si věřil na přední příčky. Nicméně šampionát odložili na příští rok a já budu junior i ten další. O to více si budu věřit. Pokud se tedy mistrovství světa uskuteční a půjde vše podle plánu, tak se fanoušci české atletiky budou moct těšit. (úsměv)

Jak momentálně probíhá vaše příprava? Je nějak ovlivněna vládními omezeními?

Podzimní přípravu jsem začal na Šumavě, kde jsem nabíhal velký objem kilometrů. A protože to navzdory současné situaci šlo, přesunul jsem se do italských hor, kde pokračuju v hrubé přípravě. Momentálně mě nic neomezuje a doufám, že to tak i zůstane.

Já vím, že se v dnešní době špatně plánuje. Ale už jste přemýšlel o příští sezoně, kdy by měla být i olympiáda? Láká vás start v Tokiu?

Dostat se na olympiádu je jeden z mých největších snů. Ale v takhle mladém věku nechceme s koučem v trénincích nikam spěchat. Takže hlavní cíl pro příští rok bude mistrovství světa juniorů v Nairobi. A pak se uvidí.

Stále zůstáváte členem Baníku Stříbro, i když v extralize jste hájil barvy Škody Plzeň. Nelákají vás na přestup pražské kluby?

Lákají. Nicméně si myslím, že všichni vidí, jak mi prostředí, ve kterém trénuji, vyhovuje. Výsledky se každým rokem hodně zlepšují, takže nechci nic měnit. (zs, vlj)

rekordní časy

800 m – 1:46,67

8. září, Zlatá tretra v Ostravě

1000 m – 2:22,48

27. srpna, Velká cena Chebu

1500 m – 3:40,73

16. září, mítink v Kladně