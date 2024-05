S náskokem osmi bodů vyhrál Florbal Tachov Karlovarskou a Plzeňskou ligu, čímž si vybojoval postup do regionální ligy. Trenér tachovských florbalistů Jakub Křišťan hodnotil sezonu pozitivně a vyzdvihl, že jeho svěřenci prohráli pouze dvakrát.

Florbalisté Tachova vyhráli Karlovarskou a Plzeňskou ligu. | Foto: Zdroj: florbaltachov.cz

"Zabudovali jsme kluky z juniorky. Splnili jsme cíl v podobě postupu. Uvidíme příští sezonu, ale znovu bychom chtěli hrát špičku tabulky. Myslím si, že v regionální lize budeme konkurenceschopní. Vycházím z toho, že jsme porazili áčko Rokycan, které skončilo druhé v regionální lize. Jde o podobnou soutěž jen s tím rozdílem, že je o dost rychlejší," říká Jakub Křišťan.

Tachovští florbalisté hrají v pátek přípravný zápas proti Gorilám Plzeň, do kterého trenér Křišťan postaví tým, s nímž počítá pro příští sezonu.

V hlavách jsme měli už jistý postup, vysvětloval si prohru s Rokycany B Křišťan

Tachov vyhrál patnáct zápasů z osmnácti a jako ten nejlepší vybral Jakub Křišťan proti FBŠ Slavii Plzeň C NedělníŘezané. "Začátek byl hrůzostrašný, protože jsme prohrávali 0:4, ale v posledních dvou třetinách jsme to otočili na 5:4. To byly naše dvě nejlepší třetiny v sezoně. Výborné zápasy jsme odehráli proti Nýřanům, tato utkání rozhodla o našem postupu, protože Nýřany byly konkurentem v souboji o první místo," vybavuje si Křišťan.

"Nejhorší zápas byl o víkendu s Rokycany B, proti nimž jsme nebyli koncentrovaní, chtěli jsme si vyzkoušet to, co jindy ne a týmový výkon byl katastrofální," dodává trenér Florbalu Tachov.

Tachov jednoznačně vyhrál nad Klatovy B a Forsee Plzeň