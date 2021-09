V sobotu poctil svojí návštěvou Terén sv. Petra ve Stříbře, kde se jel další závod ze seriálu International Classic Motocross, v němž se závodí na dobových strojích.

„A pan Everst dokázal, že pořád ještě umí,“ vysekl poklonu čtyřnásobnému mistru světa Miroslav Šimek z AMK Stříbro.

Belgičan skončil třetí mezi jezdci nad 55 let v kategorii závodníků na strojích vyrobených před rokem 1975. Everts jel na motocyklu Puch, s nímž vybojoval v roce 1975 svůj první titul mistra světa. Tehdy to bylo v kubatuře do 250 ccm, šampionem pak byl ještě třikrát ve třídě do 125 ccm (1979 až 1981).

Ve Stříbře závodil nejen Harry Everts, ale i legendy českého motokrosu J. Falta, Z. Velký, M. Souček, J. Churavý, M. Lisý a konstruktér továrních ČZ Oldřich Kreuz.

K mání pak tady byl i speciální fialový Gin, pojmenovaný po Stefanu Evertsovi, synovi Harryho, jenž je s deseti tituly mistra světa považován za nejlepšího motokrosaře všech dob. A v tradici teď pokračuje i nejmladší z rodu Evertsů – Liam.

„Když vidím Stefana a Liama pohromadě, vidím se v nich. Také Liam bude jednou dobrým jezdcem,“ prorokoval svému vnukovi Harry Everts, který byl synovcem profesionálního motokrosaře Jefa Teuwissena.

Ale sobotní slunečné odpoledne nebylo jen o Belgičanovi, na trati se necelé tisícovce diváků představilo i několik domácích borců.

Ve třídě Twinshock byl třetí Jan Jarolím, a dokonce druhou příčku si vyjel v kubatuře strojů vyrobených před rokem 1965 Jiří Fürbacher, kterému stejné místo patří i v průběžném pořadí po čtyřech ze šesti závodů. Ve stejné kubatuře dojel ve Stříbře třináctý Rudoslav Bártl z Plané, který závodí i v neuvěřitelných 81 letech. Nepopulární bramborová medaile zbyla na Davida Palečka ve třídě Evo.

International Classic Motocross teď pokračuje v Březolupech a sezonu zakončí v Benátkách nad Jizerou.

Do Stříbra se motokros vrátí v sobotu 16. října, kdy tady uspořádají spojené finále přeborů západních a středních Čech.